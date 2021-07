Ribeirinhos são vacinados contra covid dentro de canoas no Amazonas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Garantindo acesso da população à campanha Vacina Amazonas, a Unidade Básica de Saúde (UBS) Fluvial do Cacau Pirêra, no distrito de Iranduba (distante 27 quilômetros de Manaus), funcionou, neste sábado (10/07), desde as 8h, com amplo atendimento até às 18h, para pessoas com idade a partir de 18 anos. A modalidade está sendo aprovada pela população, que compareceu à unidade desde as primeiras horas do mutirão.

Continua depois da Publicidade

Somente nesta unidade, mais de 50 servidores estão envolvidos na vacinação. O desafio de atender a população que reside no entorno da cidade foi o que impulsionou o Governo do Estado, em parceria com a Prefeitura de Iranduba, a estabelecer a UBS Fluvial como um dos quatro postos de vacinação na cidade.

A secretária Nayara Maksoud, da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), está coordenando a ação no Distrito de Cacau Pirêra. Ela explicou que a UBS fluvial é uma base de suporte às equipes que estão trabalhando na vacinação, no local. Uma equipe da SES vai de lancha até às pessoas que chegam de canoa para serem vacinadas. No entanto, quem opta pela imunização na modalidade para pedestre também tem acesso a um dos quatro pontos terrestres, instalados no local.

“Aqui em Iranduba, a campanha Vacina Amazonas, na região do Cacau Pirêra, traz uma novidade que é o ‘fluvi-thru’. Então, de acordo com a realidade da população, com a situação que está a cheia, muito forte, nós estamos fazendo a vacinação fluvial. Então nós estamos com muita adesão dos ribeirinhos, nós temos aqui quatro postos de vacinação, tanto terrestre, quanto no meio do rio”, explicou a secretária.

Continua depois da Publicidade

Chegando de canoa, Samuel de Oliveira, 24, encostou o meio de transporte dele na lancha flutuante de aplicação de doses para ser vacinado.

“Eu moro num flutuante e eu vim até a base para me proteger do Corona. Confesso que vim nervoso, mas só em saber que vou ser vacinado para me proteger é muito bom”, destacou o jovem na expectativa da imunização.

Continua depois da Publicidade

Quem também veio de canoa para ser vacinado foi Rosenildo Araújo, 43. Ele aproveitou a oportunidade para fazer um agradecimento ao Governo do Estado.

“Primeiramente agradecer o Governo do Estado, que trouxe essa vacina para nós aqui e fez hoje esse mutirão de vacina, que todos têm a oportunidade de tomar. Quem não ainda não tomou, que possa vir tomar, porque o negócio é sério. Que venha tomar sua vacina logo, venha se imunizar, porque a vacina está aí, gente, só não se imuniza quem não quiser”, enfatizou.

Continua depois da Publicidade

Além da UBS Fluvial no Distrito do Cacau Pirêra, a população com idade a partir de 18 anos pode ser atendida, também, na Praça dos Três Poderes, que funciona na modalidade drive-thru, no Centro de Convivência do Idoso Onorina Ribeiro Lopes e no Ginásio Josué Araújo de Almeida, da Escola Isaias Vasconcelos, ambos com atendimento para pedestres.

Documentos

Para ser vacinada, a pessoa pertencente ao público-alvo da campanha pode comparecer a um dos quatro pontos de vacinação e apresentar o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS), documento oficial com foto, CPF e comprovante de residência para a realização do procedimento.