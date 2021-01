Rússia fornecerá 150 milhões de doses da Sputnik V ao Brasil em 2021

O presidente do Fundo Russo de Investimentos Diretos (FIDR), Kirill Dmitriev, anunciou nesta quarta-feira que a Rússia fornecerá ao Brasil ao longo deste ano 150 milhões de doses da Sputnik V, a vacina contra a Covid-19 desenvolvida pelo país.

O acordo foi firmado com o presidente da farmacêutica brasileira União Química, Fernando de Castro Marques, segundo informou o próprio fundo em redes sociais.

Continua depois da Publicidade

O primeiro lote terá 10 milhões de doses da vacina russa e será fornecida ainda no primeiro trimestre, começando em janeiro.

O FIDR também informou que o Brasil já iniciou a produção da Sputnik V em seu território, para o qual o fundo soberano russo transferiu a tecnologia necessária, incluindo documentação e biomateriais.

Além disso, a União Química solicitará “esta semana” autorização para o “uso urgente” da vacina russa entre sua população, algo que Argentina e Bolívia já fizeram.

Continua depois da Publicidade

“O FIDR e a União Química começaram a vacinar a população brasileira com a Sputnik V. Os primeiros 20 brasileiros que trabalham na embaixada (do Brasil) na Rússia já estão sendo vacinados”, afirma.

“Vários países da América Latina já estão vacinando cidadãos com a Sputnik V e esperamos que o Brasil se junte a eles nas próximas semanas”, completou Dmitriev.

Continua depois da Publicidade

A delegação da farmacêutica brasileira vai aproveitar a viagem à Rússia para visitar os centros de produção da Sputnik V.

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse hoje que a vacinação contra a covid-19 começará neste mês e informou que as primeiras duas milhões de doses da vacina da Oxford chegarão nesta semana.

Continua depois da Publicidade

A pandemia do novo coronavírus no Brasil deixou cerca de 205 mil mortos e 8,2 milhões de casos, tornando o país o terceiro do mundo em infecções, à frente da Rússia.

Fonte: UOL