Saiba quais os postos de vacinação contra Covid com menores filas em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Foi criado pela Prefeitura de Manaus, o “Filômetro”, que é um serviço, via internet, que orienta o usuário sobre a situação das filas de espera nos postos de vacinação na capital.

Continua depois da Publicidade

O “Filômetro”, mostra ao usuário a situação, em tempo real, da procura por vacina em cada posto, permitindo que a pessoa opte pelo local de menor movimento. Para utilizar o serviço, é só acessar o link bit.ly/filometrovacina, consultar o posto ao qual pretende ir e verificar a situação da fila, cuja classificação é por cores e indicativo de tamanho, e, caso tenha fila grande, escolher outro local para ser vacinado.

São atendidos nesta quarta-feira, 23, as pessoas de 34 anos ou mais, as gestantes e puérperas e os trabalhadores da Forças Armadas e das Forças de Segurança e Salvamento (com nomes incluídos nas listas oficiais encaminhadas à Semsa). Além disso, continuam a ser oferecidas às segundas doses de CoronaVac (apenas na Escola de Enfermagem) e as segundas doses de AstraZeneca, oferecidas nos demais pontos.

Na hora da vacinação é necessário apresentar documento de identidade original com foto, CPF e comprovante de residência (original e cópia). No caso dos militares, deve ser apresentada a identidade militar e o CPF. Para as gestantes, além de identidade e CPF, é exigido documento que comprove a gravidez (exame de sangue, ultrassonografia ou caderneta da estante) e para as puérperas (com até 45 dias de pós-parto), declaração de nascido vivo ou certidão de nascimento da criança.

Continua depois da Publicidade

A titular da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Shádia Fraxe, destaca a importância do cadastro no Imuniza Manaus, a fim de agilizar o atendimento. “O tempo na etapa de registro do usuário é bem menor se ele já fez o cadastro no Imuniza”, afirma. Para fazer o cadastro, basta acessar a plataforma por meio do endereço https://imuniza.manaus.am.gov.br, escolher a opção ‘Cadastro do Cidadão’ e fornecer os dados solicitados.

“É simples e fácil de usar. Nossa intenção é evitar que as pessoas fiquem muito tempo esperando pela vacina. A informação sobre a quantidade de pessoas aguardando é indicada pelo pessoal do posto, que a cada 30 minutos faz a avaliação, insere no formulário e pronto, quem acessar vai saber onde tem menos gente esperando para ser vacinada”, explica William.