Saiba quais pontos de vacinação contra Covid estarão abertos em Manaus neste sábado (4)

Redação AM POST*

A Prefeitura de Manaus definiu 11 unidades da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), para a vacinação contra a Covid-19, neste sábado, 4/9. Na segunda-feira, 6, véspera do feriado da Independência do Brasil, o município atenderá em 33 pontos. Nos dois dias, o horário de atendimento será das 8h às 16h para a imunização de primeira e segunda doses. Não haverá vacinação na terça-feira, 7, e o atendimento será retomado normalmente na quarta-feira, 8, após o feriado.

O “Vacinômetro” municipal registrou nesta sexta-feira, 3, mais de 2 milhões de doses aplicadas, sendo 1.471.095 primeiras doses e 577.116 segundas doses. Com isso, o município já alcançou 83% da população vacinável com a primeira dose e 35% completaram o ciclo vacinal.

A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, orienta as pessoas que ainda não receberam a primeira dose a comparecerem a um dos pontos de vacinação. “A população de Manaus tem mostrado total comprometimento com a saúde pública, por entender que a vacina é a forma mais eficaz de garantir a proteção contra os danos que a Covid-19 pode causar ao organismo. Mas ainda temos uma parcela de cidadãos que, por alguma razão, ainda não tomaram a primeira dose. Portanto, nosso apelo é que essas pessoas e as que estão no prazo da segunda dose, ou até mesmo já tenham ultrapassado esse intervalo, procurem nossos locais de vacinação. É gratuita e segura”, salienta.

Quem tem mais de 18 anos, para receber a primeira dose, é necessário apresentar um documento de identificação original e com foto, CPF e comprovante de residência, com cópia. Para a segunda dose, basta levar a identificação, o CPF e o cartão de vacinação com o registro da primeira dose.

Os adolescentes de 12 a 17 anos só poderão se vacinar se estiverem acompanhados do pai ou mãe, ou de um responsável, maior de 18 anos, que deverá assinar uma declaração, podendo ser no verso da cópia do comprovante de residência. Também devem levar um documento de identidade ou certidão de nascimento, CPF ou Cartão Nacional do SUS (CNS).

Para facilitar o atendimento nos pontos, a orientação da Semsa é que seja feito o cadastro prévio na plataforma Imuniza Manaus (https://imuniza.manaus.am.gov.br).

A consulta aos endereços dos 33 pontos de vacinação que funcionarão na segunda-feira, 6, poderá ser feita a partir das 18h deste sábado, 4, no link https://semsa.manaus.am.gov.br/noticia/locais-de-vacinacao-covid-19/.

Pontos de vacinação deste sábado, 4:

Zona Norte

Clínica da Família Carmen Nicolau

Rua Santa Tereza D’Ávila, s/nº – Lago Azul

UBS Balbina Mestrinho

Rua Major Silvério J. Nery, 170, núcleo 3, Cidade Nova

UBS Major PM Sálvio Belota

Rua Samambaia, 786, Santa Etelvina

UBS Augias Gadelha

Rua A, s/nº, conjunto Ribeiro Júnior, Cidade Nova

Zona Sul

UBS Dr. José Rayol dos Santos

Avenida Constantino Nery, s/nº, Flores

USF Morro da Liberdade

Rua São Benedito, s/nº, Morro da Liberdade

Zona Leste

USF Alfredo Campos

Avenida Cosme Ferreira, s/nº, Zumbi dos Palmares

USF Amazonas Palhano

Rua Antônio Matias, s/nº, São José Operário

USF Leonor Brilhante

Avenida Autaz Mirim, s/nº, Tancredo Neves

Zona Oeste

UBS Leonor de Freitas

Avenida Brasil, s/nº, Compensa

UBS Deodato de Miranda Leão

Avenida Presidente Dutra, s/nº, Glória