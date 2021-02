Samel apresenta estudo com o uso da proxalutamida à Secretaria de Saúde do Amazonas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Na tarde desta terça-feira (16), a diretoria do Grupo Samel, acompanhando dos médicos Flávio Cadegiani, fundador e diretor médico do Instituto Corpometria; Daniel Fonseca, diretor técnico dos Hospitais Samel; Ricardo Ariel Zimerman, ex-presidente da Associação Gaúcha de Profissionais em Controle de Infecção e Epidemiologia Hospitalar e Andy Goren, CMO (Chief Medical Officer) da Applied Biology, estiveram reunidos junto aos representantes da Secretaria de Saúde do Amazonas para apresentar o estudo e os resultados preliminares do uso do medicamento proxalutamida no tratamento de pacientes acometidos pela COVID-19, que vem sendo implantado em outros municípios do estado, além de ser utilizado nas unidades hospitalares da Samel.

Continua depois da Publicidade

Os resultados preliminares do estudo foram divulgados em coletiva de imprensa realizada no dia 09 de fevereiro e foram positivos. Durante 14 dias, pacientes considerados graves e hospitalizados por até 72 horas nos Hospitais Samel receberam doses diárias do medicamento, resultando na redução no tempo médio de internação, no número de mortes e na realização de intubações.

Com isso, a Samel se coloca mais uma vez à inteira disposição das autoridades de saúde do Amazonas para que este novo protocolo de tratamento seja implantado nos hospitais públicos e, assim, para que mais vidas sejam salvas.

Continua depois da Publicidade Na tarde desta terça-feira, 16 de fevereiro, a diretoria do Grupo Samel, acompanhado dos médicos Flávio Cadegiani e de… Posted by Samel on Tuesday, February 16, 2021 Continua depois da Publicidade

*Com informações da Assessoria de Imprensa