Secretaria de Saúde faz buscas por idosos ainda não vacinados contra Covid em Manaus

Redação AM POST

Com o objetivo de alcançar os idosos de 70 anos ou mais ainda não vacinados contra a Covid-19, a Prefeitura de Manaus vai realizar neste sábado, 20/2, uma grande mobilização de busca ativa na zona Sul da capital. Idosos residentes na região serão visitados por agentes comunitários da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) e orientados a receber a vacina em um dos 12 postos montados em unidades básicas, policlínicas e clínicas da família vinculadas ao Distrito de Saúde Sul.

“Estamos mobilizando uma grande equipe de vacinadores, registradores, técnicos e pessoal de apoio para levar a vacina mais perto daquele idoso que, por algum, motivo, ainda não conseguiu ir até um dos postos de vacinação e que precisa ser imunizado para estar protegido contra o novo coronavírus”, informou o prefeito David Almeida. De acordo com ele, a ação tem o objetivo de acelerar o fechamento da etapa atual da campanha municipal de imunização contra a Covid-19, que se encontra na fase de encerramento e já vacinou mais de 110 mil pessoas na capital.

David Almeida salientou que a nova estratégia foi definida levando em conta o movimento nos postos de vacinação, a hipótese de dificuldade de deslocamento dos idosos ainda não vacinados e o quantitativo dos que têm acima de 70 anos e ainda precisam receber a primeira dose de acordo com as metas de imunização. “Com isso, vamos ampliar a capacidade de atendimento em todas as zonas geográficas da cidade, ao longo da próxima semana, otimizando os recursos envolvidos na vacinação e tornando mais ágil e efetivo o atendimento aos idosos remanescentes”.

De acordo com a Semsa, a meta é vacinar, nesta etapa, 90% da população idosa de 70 anos ou mais, o que representa 62,9 mil pessoas. Dessas, 57,5 mil já foram vacinadas desde o início da campanha para esse grupo prioritário, no dia 29 de janeiro. “Temos agora o desafio de vacinar a população restante, que soma aproximadamente 5 mil pessoas”, observa a secretária municipal de Saúde em exercício, Aline Rosa Martins.

Unidades

Os 12 pontos de vacinação definidos para a zona Sul irão funcionar neste sábado e na próxima segunda-feira, das 9h às 16h. Para receber a vacina, o idoso deve ter 70 anos completos ou mais e apresentar documento de identidade original com foto, além do CPF. Só não devem ser vacinados aqueles que estiverem com sintomas gripais e ou com qualquer outra doença na fase aguda. A orientação é de que aguardem a plena recuperação e, nos casos de suspeita ou confirmação de Covid-19, só sejam vacinados 30 dias após o início dos sintomas.

A estratégia tem início na zona Sul, onde a busca ativa será realizada neste sábado e na próxima segunda-feira, 22/2, no entanto, as outras regiões serão contempladas em um calendário que segue até o dia 1º de março. Nas próximas terça e quarta-feira, dias 23 e 24 de fevereiro, a ação estará concentrada nos bairros da zona Leste; na quinta e sexta-feira, dias 25 e 26, na zona Oeste; no sábado, dia 27; e na segunda, 1° de março, na zona Norte.

Além dos idosos que serão incentivados a buscar um posto de atendimento próximo de casa para se vacinar, a Semsa segue com a equipe de vacinadores levando a vacina aos acamados da mesma faixa etária.

Postos tradicionais

Aline Martins informa que a nova estratégia de busca ativa concentrada em zonas geográficas da cidade altera parte da programação de atendimento tradicional. Dos nove postos, quatro continuarão funcionando de segunda a sábado, das 9h às 16h, sendo um por zona, (Centro Cultural Povos da Amazônia, na zona Sul; Clube do Trabalhador Sesi, na zona Leste; Complexo do Detran, na zona Norte; e Balneário do Sesc, na zona Oeste.

“Nestes, continuam a ser atendidos os idosos e os trabalhadores da saúde, para primeira e segunda dose, e os outros postos deixam de funcionar temporariamente para que os recursos humanos e materiais possam ser deslocados para os bairros, facilitando a adesão dos idosos à campanha”, orienta a secretária.

Postos de Vacinação abertos neste sábado para vacinação exclusiva de idosos

Horário – 9h às 16h

UBS Nilton Lins – Avenida Professor Nilton Lins, nº 2.344 – Flores

Policlínica Castelo Branco – Rua do Comércio, s/nº – Parque 10

UBS Vicente Palocci – Avenida Apurinã, nº 259 – Praça 14 de Janeiro

UBS Santa Luzia – Rua Leopoldo Neves, s/nº – Santa Luzia

UBS Lúcio Flávio Vasconcelos Dias – Travessa Comandante Ferraz, nº 15 – Betânia

Clínica da Família Doutor Antônio Reis – Rua São Lázaro, s/nº – São Lázaro

UBS Frank Calderon – Rua Boa Esperança, s/nº – Crespo

UBS São Francisco – Rua Rodolfo Vale, s/nº – São Francisco

UBS Petrópolis – Rua Delfim de Souza, s/nº – Petrópolis

UBS Japiim – Travessa Sauim, nº 70, Conjunto 31 de Março – Japiim

UBS Megumo Kado – Rua Inocêncio Araújo, nº 51 – Educandos

Clube de Mães do Morro da Liberdade, próximo à UBS – Rua D. Mimi, s/nº – Morro da Liberdade

Postos de Vacinação abertos de segunda a sábado para idosos e trabalhadores da saúde

Horário – 9h às 16h

Zona Norte

Complexo de Treinamento de Direção Veicular do Detran – AM

Avenida Arquiteto José Henriques Rodrigues, 962 – Colônia Terra Nova.

Zona Sul

Centro Cultural dos Povos da Amazônia

Avenida Silves, 2.222- Crespo

Zona Leste

SESI – Clube do Trabalhador

Avenida Cosme Ferreira, 7.399 – São José I

Zona Oeste

Balneário do Sesc

Avenida Constantinopla, 288 – Alvorada