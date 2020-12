Secretaria de Saúde nega que pacientes com Covid-19 estejam juntos com outros dontes no HPS 28 de Agosto

Redação AM POST

Manaus está sendo assolada por uma nova onda de casos de Covid-19 e grande parte dos prontos-socorros estão com os leitos de UTIs totalmente ocupados e, por conta dessa demanda, alguns hospitais instalaram tendas externas para triagem com intuito de separar os pacientes de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) dos demais.

Apesar da grande lotação nos hospitais a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) negou que pacientes com Covid-19 estejam juntos com pacientes diagnosticados com outras doenças. Conforme a pasta foi ampliado o número de leitos e serão abertas, nos próximos dias, novas vagas na UTI .

“A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) informa que não procede a informação de que pacientes com outras patologias estejam misturados com pacientes de Covid-19 no Hospital e pronto socorro 28 de Agosto. Os pacientes que se encontram na ala da Clinica Cirúrgica de Observação (CCO) são aquelas com problemas cirúrgicos e ortopédicos. As alas para pacientes Covid e não Covid são no mesmo andar, mas em lados opostos da unidade”, diz trecho da nota.

“Desde o início da pandemia da Covid-19, em março de 2020, o Governo do Amazonas ampliou o número de leitos em 207%, saindo de 50 leitos de UTI exclusivos para pacientes de Covid-19, para os atuais 207, triplicando a oferta de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Estando prevista a abertura de novos leitos para os próximos dias”, completou a SES-AM.

Morte

Circulou nas redes sociais nessa segunda-feira (28) a foto de um homem jogado sobre o chão do hospital sendo atendido por profissionais da saúde.

A SES-AM confirmou que o homem morreu e informou que ele chegou a unidade hospitalar levado por familiares no final da manhã e, teve uma parada cardiorrespiratória, “sendo prontamente atendido pela a equipe médica, que realizou apenas os procedimentos iniciais no chão, o colocando em uma maca logo em seguida”.

*Com informações do G1