Semsa adverte servidor que aplicou vacina em idosa com seringa vazia em Manaus

Redação AM POST

Após circular nas redes sociais o vídeo de uma idosa sendo vacinada com uma seringa vazia em um dos pontos de vacinação em Manaus, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), esclareceu em nota que ao tomar conhecimento do fato, iniciou de imediato a apuração do caso.

De acordo com a pasta, o servidor responsável pela aplicação da vacina foi advertido, conforme estabelece o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Manaus, e reorientado a observar o correto funcionamento do material a ser utilizado.

“O vacinador relatou que um defeito na seringa causou vazamento da dose aspirada. De acordo com a Divisão de Imunização do município, por falha de fabricação, as seringas podem, eventualmente, ocasionar a perda de líquido, tanto pela borracha do êmbolo quanto pelo canhão de encaixe da agulha”, diz trecho da nota.

A campanha de vacinação já atendeu mais de 41,6 mil pessoas até às 16h desta quinta-feira, 4/2, sem que problemas tenham ocorridos.

