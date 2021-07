Servidores da prefeitura de Autazes são obrigado a apresentarem comprovante de vacinação contra a Covid-19

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST*

Os servidores do município de Autazes (distante 113 quilômetros de Manaus), devem apresentar o comprovante de vacinação contra a Covid-19 para terem acesso as repartições públicas da cidade. A nova determinação consta em publicação de um decreto do prefeito Andreson Cavalcante (PSC).

De acordo com o decreto da prefeitura, não somente os servidores públicos efetivos, mas também os comissionados e temporários que estejam lotados em órgãos da administração pública deverão apresentar o comprovante de vacinação em um prazo de até 15 dias no setor de recursos humanos do órgão. A falta do documento, segundo o texto, poderá acarretar sanções administrativas e disciplinares ao trabalhador.

O decreto informa ainda que, apesar de apresentar o comprovante de vacinação, o uso de máscaras de proteção continua obrigatório.

De acordo com os dados da Fundação de Vigilância em Saúde, 17.062 pessoas já se vacinaram na cidade, que aplica o imunizante em adultos a partir de 18 anos. Desse total, 7864 adultos também receberam a segunda dose e outras 80 pessoas receberam o imunizante de dose única. A população total do município é de 40.290 pessoas, segundo o IBGE.

*Com informações do G1