SES-AM orienta população sobre cuidados contra a Covid-19 durante o Carnaval

Redação AM POST

Com a chegada do feriado prolongado de Carnaval, a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) reforça recomendações para evitar a disseminação da Covid-19 junto à população, pois os cuidados devem ser mantidos. Embora os blocos de rua estejam cancelados, assim como adiados os desfiles das agremiações carnavalescas, uma das principais recomendações é evitar aglomerações.

Aos estabelecimentos que abrirem durante os dias, é importante o cumprimento do decreto que estabelece a exigência na entrada que os frequentadores possuam o esquema vacinal completo e atualizado, além do uso de máscara e distanciamento social. Vale ressaltar que os eventos sociais podem ter capacidade de até mil pessoas.

A população também deve escolher lugares que cumpram essas exigências, como a lotação de até 50% da capacidade total do local e tenham licença sanitária.

Além disso, é fundamental manter o uso de máscara, higienizar as mãos com água e sabão ou álcool em gel, e estar com o esquema vacinal em dia, a fim de minimizar os riscos de agravamento do quadro de saúde em caso de contaminação.

“Neste Carnaval, orientamos a população para que aproveite os dias de folia com os devidos cuidados de prevenção à Covid-19 e com atenção à atualização do esquema vacinal, sempre observando as medidas não farmacológicas de prevenção, como o uso do álcool em gel e optar por lugares arejados”, destacou Anoar Samad, secretário de Saúde.

Anoar lembrou ainda que pessoas com sinais de gripes devem manter o isolamento domiciliar e evitar frequentar lugares movimentados. “Se você estiver com sintomas gripais, não participe de festas, permaneça em casa e cuide-se!”, recomendou o secretário.

A diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), Tatyana Amorim, acrescenta que o monitoramento dos casos de Covid-19 é diário, a partir de informações das secretarias municipais de Saúde, e será mantido em regime de plantão no feriado.

“Sabemos que a pandemia não acabou, e é preciso que cada cidadão seja responsável e se previna para evitar a disseminação do novo coronavírus. Essa é uma responsabilidade de todos nós. Então, se vacine, use máscara, higienize as mãos e pratique o distanciamento social”, acrescenta Tatyana.

Outra sugestão importante para um Carnaval responsável é evitar o consumo excessivo de bebidas alcoólicas e, se beber, não dirigir.

Desfiles – As apresentações das escolas de samba no Carnaval 2022 serão em formato de live, no Centro de Convenções Prof. Gilberto Mestrinho – Sambódromo de Manaus. Devido à pandemia da Covid-19, as agremiações irão desfilar nos dias 17, 18 e 19 de março, sem a presença do público.

As três noites de folia começam na quinta-feira (17/03), com a apresentação das nove escolas do Grupo de Acesso B. As nove agremiações do Grupo de Acesso A realizam a live show na sexta-feira (18/03). Já o Grupo Especial, com oito escolas, encerra as transmissões ao vivo no sábado (19/03).

A FVS-RCP vai realizar testes em todos os integrantes da ação, por meio de um cronograma de testagem, 48 horas antes das apresentações. O acesso ao Sambódromo só será permitido com o resultado do teste negativo.

Além disso, os foliões das escolas devem apresentar a carteira de vacinação com o ciclo completo de imunização contra a Covid-19.