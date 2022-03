Show da Vacinação: Mais de 3 mil doses são aplicadas na campanha em casas de show de Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

A campanha “Show da Vacinação” aplicou, neste sábado (12/03), mais de 3 mil doses de vacina contra a Covid-19 na população, em sete casas de show que participaram da mobilização em Manaus. A ação iniciou às 9h e encerrou às 17h, e reuniu equipes de saúde e 50 atrações musicais nos locais de lazer espalhados pela cidade.

Continua depois da Publicidade

De acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), foram aplicadas 3.336 doses de vacina em sete horas de ação dos profissionais de saúde. A “Show da Vacinação” foi uma campanha coordenada pelo Governo do Estado, em parceria com a Prefeitura de Manaus.

Participaram da ação de imunização as casas de show Via Sul Hall, Kalamazon, Banho de Cascata, Copacabana Choperia, Espaço Via Torres, Rancho Sertanejo e Studio 5.

As apresentações reuniram grupos de pagode, forró, boi-bumbá, sertanejo e arrocha. O público que compareceu pode atualizar o esquema vacinal contra a Covid-19, com a disponibilização das 1ª e 2ª doses para pessoas a partir de 12 anos, além da dose de reforço. Para pessoas com idade a partir de 18 anos, a campanha ofertou, ainda, um par de ingressos para os locais de lazer.

Continua depois da Publicidade

José Enivaldo, 46, compareceu na casa de show Via Sul para completar o esquema vacinal com a terceira dose. Ele destacou que a medida traz proteção não apenas para ele, mas para toda a família.

“O que o Governo está fazendo em prol da sociedade é útil, apesar de que muitas pessoas não dão importância, mas hoje tirei o dia para tomar essa vacina, que já estava em atraso há mais de meses, além de estar prevenindo a mim mesmo, que tenho um filho pequeno, tudo isso tem que ser levado em consideração”, disse José Enivaldo.

Continua depois da Publicidade

Mobilização cultural – Essa não é a primeira campanha de vacinação que conta com o apoio dos profissionais da cultura. Em fevereiro deste ano, durante a campanha “Pra Sambar Tem que Vacinar”, foram aplicadas 5.542 vacinas nas quadras de escolas de samba.

Dados epidemiológicos – Durante coletiva de imprensa neste sábado, o governador Wilson Lima ressaltou que o Amazonas retorna à fase amarela, de baixo risco para transmissão do novo coronavírus. A mudança de fase ocorreu após identificação de redução de 56% na média diária de casos confirmados e, também, de 42% em leitos hospitalares ocupados por pacientes com Covid-19, além de atingir média móvel de óbitos pela infecção inferior a dois por dia. A análise compreende o período de 23 de fevereiro e 8 de março. Ontem nenhuma nova internação pela doença foi registrada.

Continua depois da Publicidade

Na sexta-feira (11/03), após analisar os dados epidemiológicos, o Comitê Intersetorial de Enfrentamento da Covid-19 do Governo do Estado decidiu recomendar às prefeituras do Amazonas que autorizem a desobrigação do uso de máscaras em locais abertos.