Sócio e compositor do Garantido, Sandro Putnoki morre vítima da covid-19

Redação AM POST

O compositor e sócio do Garantido, Sandro Putnoki, morreu vítima de covid-19 nessa sexta-feira (2), aos 72 anos, em São Paulo, onde estava internado desde o dia 20 de junho. Seu quadro se agravou na quinta-feira (1º) quando ele foi diagnosticado com pneumonia.

Sandro era um dos maiores incentivadores do Festival de Parintins, em especial do Boi Garantido em toda a região sudeste do país, uma pessoa sempre disposta a estender a mão nos momentos de necessidade.

Putnoki recebeu o título de cidadão amazonense em 2019, foi compositor de toadas, com destaque para “Perrechés do Brasil”, que ganhou repercussão como música do boi Garantido, em 2018, da qual foi um dos autores junto a outros artistas.