SPA de Manaus começa a realizar teste de Covid-19 em menores de 3 anos

Redação AM POST

Os profissionais de saúde do Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Zona Sul receberam capacitação, nesta sexta-feira (18/06), para realização do teste RT-PCR, exame padrão ouro para diagnóstico da Covid-19, em crianças menores de três anos. A unidade passa a ser a quinta a disponibilizar o exame para essa faixa etária.

Conforme a médica Vania Carvalho, que atua no SPA Zona Sul, a realização do exame RT-PCR em crianças e adolescentes é importante para quebra da cadeia de transmissão do vírus, mas em menores de três anos é necessário utilizar material específico para a coleta de amostras, por conta da anatomia ser menor, por isso a necessidade da capacitação feita pelo Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen).

“A coleta de crianças pequenas precisa ser feita por sonda e com material específico, a anatomia e as narinas são muito menores que dos adultos, por isso precisa ser realizada por profissional capacitado”, explicou a médica.

Atualmente, as crianças menores que necessitam realizar o exame RT-PCR são encaminhadas para o Hospital Pronto-Socorro da Criança (HPSC) mais próximo do SPA. Os HPSC da Zona Oeste, Zona Sul e Zona Leste, além do Instituto de Saúde da Criança do Amazonas (Icam), realizam o exame em crianças e adolescentes de 0 a 17 anos.

O SPA Zona Sul possui uma demanda rotineira de realização de exames em crianças, por isso a necessidade de descentralizar a oferta do teste e evitando o deslocamento de pais e dos menores para outra unidade.

“Com a capacitação o SPA Zona Sul terá condições de coletar nas crianças que forem suspeitas de Covid-19, suprindo a necessidade da nossa demanda, que precisa ser deslocada para outra unidade para realização da coleta. Com a descentralização da coleta, poderemos realizar aqui na unidade. Atendemos uma população que muitas vezes não consegue se deslocar para outra unidade. É mais prático e mais eficaz a coleta do exame já no momento do atendimento”, ressaltou a médica Vania Carvalho.

Dez servidores foram capacitados pelo Lacen para realização do exame RT-PCR em crianças menores de três anos. Eles se tornarão multiplicadores da formação dentro do SPA Zona Sul. O RT-PCR é o mais indicado para diagnóstico da Covid-19, com o resultado sendo divulgado em até 48 horas.