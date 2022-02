SPAs e UPAs de Manaus registram queda de 95% no número de diagnósticos positivos para Covid-19

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

A Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) registrou queda de 95% no número de casos positivos de Covid-19 em Serviços e Unidades de Pronto Atendimento (SPAs e UPAs) da capital. No momento mais crítico de aumento dos casos, por conta da variante Ômicron, entre os dias 11 a 20 de janeiro, a média diária de diagnósticos positivos chegou a ser de quase mil casos.

Continua depois da Publicidade

“Como a variante ômicron é muito mais contagiosa do que as demais, houve um aumento repentino no número de casos no Amazonas e, com o tempo, os diagnósticos positivos foram reduzindo. Nós reorganizamos a rede para que todos os pacientes fossem atendidos, ampliamos os locais de diagnóstico e vamos continuar observando o comportamento dessa e outras variantes”, afirmou o secretário de saúde, Anoar Samad.

O aumento dos atendimentos para pacientes positivos foi sentido a partir do 10 de janeiro, saltando de 158 no dia anterior, para 379. Em alguns dias de janeiro, UPAs e SPAs chegaram a registrar mais de mil casos positivos para a Covid-19, com o pico sendo 1.162 no dia 19, conforme monitoramento da SES-AM.

A média atual é de cerca de 40 diagnósticos positivos de pacientes com sintomas da doença nestas unidades, conforme números registrados entre os dias 29 de janeiro a 6 de fevereiro. Desde o dia 28 de janeiro, a média de atendimentos dos casos de Covid-19 vem sendo inferior a 100 por dia e, a partir do dia 29, vem apresentando uma média entre 14 a 50 casos.

Continua depois da Publicidade

Oferta – O Centro de Testagem contra a Covid-19 do Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques (CCAVV) realizou mais de 30 mil testes de antígeno e encerrou as atividades no dia 4 de fevereiro. A megaestrutura aumentou a oferta de testes e contribuiu para evitar a disseminação do vírus, além de monitorar os casos da doença na capital.

Locais de testagem – A orientação para pessoas com sintomas gripais mais frequentes, como coriza, tosse e dor de cabeça, é procurar assistência em uma UBS mais próxima de sua casa.

Continua depois da Publicidade

Nos SPAs e UPAs, o atendimento é voltado a pacientes com sintomas mais graves, como dificuldade para respirar e febre alta. A testagem é destinada a pacientes com sintomas gripais, conforme orientação da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas).