Tarcisio de Freitas é 14º ministro infectado pelo novo coronavírus

Reuters

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, foi diagnosticado com Covid-19, informou o ministério, elevando para 14 o número de integrantes do primeiro escalão do governo do presidente Jair Bolsonaro que já se infectaram com o coronavírus.

“O ministro Tarcísio Gomes de Freitas testou positivo para Sars-CoV2, informação confirmada na noite desta sexta-feira (27/11). O ministro está assintomático e deve seguir com suas funções em teletrabalho”, disse o ministério, em nota na sexta-feira.

Continua depois da Publicidade

Antes dele, já foram infectados os ministros André Mendonça; (Justiça); Augusto Heleno (Segurança Institucional); Bento Albuquerque (Minas e Energia); Onyx Lorenzoni (Cidadania); Milton Ribeiro (Educação); Marcos Pontes (Ciência e Tecnologia); Wagner Rosário (CGU); Braga Neto (Casa Civil); Jorge Oliveira (Secretaria-Geral da Presidência); Marcelo Álvaro Antonio (Turismo); Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo); Fábio Faria (Comunicações) e Eduardo Pazuello (Saúde).

Ao todo, o governo tem 23 ministros. O presidente Jair Bolsonaro e a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, também já contraíram a Covid-19.

Mesmo com o Brasil sendo o segundo país em número de mortes pela doença, Bolsonaro tem sido um crítico de medidas tidas como eficazes para evitar o contágio pelo novo coronavírus como o distanciamento social.