TCE-AM diz que não reconhece lista de vacinados contra a covid-19 divulgada nas redes sociais

Redação AM POST

Após circular nas redes sociais uma lista parcial dos vacinados contra a Covid-19 em Manaus, o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) disse por meio de nota que não reconhece a listagem divulgada como sendo a enviada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

De acordo com nota a lista enviada pela Semsa ao Tribunal na quinta-feira (21) não foi disponibilizada oficialmente pelo TCE por estar incompleta e sem vários dados solicitados pelo órgão, para cruzamento.

Tribunal também ressalta que a lista que circulas nas redes sociais pode ter sido alterada por conhecedores de tecnologias.

Leia nota na íntegra:

TCE-AM não reconhece lista divulgada

O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) informa à sociedade amazonense que não reconhece a lista que está circulando em grupos de aplicativos de mensagem e redes sociais, desde a tarde desta sexta-feira (22), como sendo a enviada pela Secretaria Municipal de Saude à Corte de Contas dos imunizados na primeira etapa de vacinação contra a Covid-19.

A lista enviada por e-mail, às 19h40 de quinta-feira, pelo município, não foi disponibilizada oficialmente pelo TCE por estar incompleta e sem vários dados solicitados por este Tribunal, para cruzamento.

Vale ressaltar que a suposta lista divulgada em portais de notícias, por ser um arquivo digital, pode ser alterada por conhecedores de tecnologias.

Este Tribunal informa, ainda, que a lista, na íntegra, será amplamente divulgada pela Presidência do TCE-AM assim que for oficialmente recebida da Prefeitura de Manaus e, de forma transparente, será disponibilizada no portal deste Tribunal.

Na oportunidade, este TCE-AM reafirma o compromisso com a sociedade e garante que todas as denúncias de irregularidades em relação à vacinação serão apuradas e, caso constatadas, os responsáveis serão penalizados com o rigor legal.

Diretoria de Comunicação Social do TCE-AM