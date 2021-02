TCU dá dez dias para Manaus dizer se foi pressionada por ministério para usar cloroquina

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Benjamin Zymler determinou, na última sexta-feira (5), o prazo de dez dias para que a Secretaria de Saúde de Manaus (AM) informe se foi pressionada pelo Ministério da Saúde para usar cloroquina e ivermectina para tratamento dos pacientes com Covid-19. As informações são do G1.

O pedido foi baseado em notícias vinculadas na imprensa e é referente à visita que o ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, fez à capital do Amazonas, dias antes do sistema de saúde da cidade entrar em colapso.

O documento “solicita a apuração da responsabilidade dos envolvidos e aplicação das sanções cabíveis diante do exercício das atribuições inerentes aos cargos em desencontro das finalidades a que se destinam os atos”.

A decisão foi após pedido do subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado, do Ministério Público de Contas, que também determinou que os medicamentos não fossem usados.

*Fonte: G1