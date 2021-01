Tenda de triagem para covid-19 fica cheia no HPS 28 de Agosto

Redação AM POST

Neste sábado (2), houve lotação na tenda de triagem montada no Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, localizado na avenida Mario Ypiranga, na Zona Centro-Sul de Manaus, para agilizar o atendimento em casos de pacientes com covid-19.

O atendimento a pacientes e familiares nas tendas de triagem está sendo realizado em tempo integral, com equipes de plantão 24h, tanto na porta de entrada das unidades quanto no atendimento às famílias em busca de informação e no pós-óbito dos pacientes internados nesses hospitais.

Ao procurar a unidade, o paciente receberá o primeiro atendimento realizado pela equipe de enfermagem nas tendas externas. Lá os profissionais vão identificar se a pessoa se enquadra nos sintomas de Covid-19 e, dependendo do caso, ela será encaminhada para internação. Com isso, a ideia é diminuir os riscos de exposição ao vírus de pessoas que não estejam infectadas e busquem atendimento por outras causas.

Porém, hoje, o médico plantonista chegou ao local por volta das 9h30 e encontrou cerca de 50 pessoas no local aguardando atendimento. Conforme os pacientes, a falta de testes rápidos em outras unidades de saúde as fez procurar atendimento no hospital.

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) o atraso do médico na tenda foi por conta de uma emergência no hospital.