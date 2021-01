“Tentando encontrar um equilíbrio”, diz Wilson Lima sobre pressão à respeito do fechamento do comércio no AM

Redação AM POST

O governador do Amazonas Wilson Lima (PSC) comentou, em entrevista concedida a Rádio Tiradentes na manhã desta quinta-feira (31), sobre pedido de representantes de órgãos de controle do estado para que ele determine o fechamento do comércio devido ao aumento de casos de Covid-19.

“Estamos estudando com o comitê de combate à Covid-19 para tomar essas medidas, levando em consideração o impacto financeiro, os prejuízos para o comércio. A gente está tentando encontrar um equilíbrio para tomar essas decisões”, informou.

Wilson Lima, decretou na última semana o fechamento do comércio até o dia 10 de janeiro devido ao aumento de casos de Covid-19 e superlotação nos hospitais na capital. No entanto, após onda protestos dos empresários e trabalhadores, ele revogou a decisão e impôs regras para evitar contágio do vírus. Porém, o Ministério Público e defensorias entregaram um pedido para que ele feche novamente e o colocaram “entre a cruz e a espada”.

Na entrevista, o governador também alertou para novo colapso nos hospitais de Manaus caso a população continue descumprindo as normas de prevenção contra o novo coronavírus.

“Se as aglomerações não diminuírem, nós não teremos mais nenhum leito clínico ou de UTI para atender essas pessoas. Só para a população ter uma ideia da situação alarmante, nos últimos dois dias foram internadas 209 pessoas. Os profissionais de saúde estão trabalhando no limite, estão exaustos”, declarou.