Terceira dose contra Covid é ampliada para profissionais de saúde a partir de 45 anos em Manaus

Redação AM POST

A dose de reforço para profissionais de saúde nesta 21ª edição do mutirão Vacina Amazonas teve a faixa etária ampliada, na tarde desta sexta-feira (1º/10), para pessoas a partir de 45 anos de idade em Manaus. Até então, a terceira dose deste grupo estava dirigida aos trabalhadores acima de 50 anos. O mutirão iniciou na manhã de hoje e seguirá neste sábado (02/10), das 9h às 18h, em seis pontos estratégicos.

O governo é responsável pela distribuição das doses enviadas pelo Ministério da Saúde para o município de Manaus. E a ampliação da faixa etária foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) e vale para profissionais da capital.

“O Governo do Estado muito sensível à causa, com o objetivo de proteger o profissional que está na linha de frente, um dos pioneiros estados do Brasil a abrir essa possibilidade dos profissionais com essa faixa etária. Então a gente precisa aproveitar e vir se vacinar aqui, porque vacina é vida, vacina boa é vacina no braço”, destacou a chefe do departamento de Urgência e Emergência da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), Fabiana Maciel.

Ainda segundo Fabiana, está mantida a vacinação para o restante dos grupos anunciados para a 21ª edição do Vacina Amazonas.

“Nós estaremos esperando por profissionais de saúde, venham vacinar também. Além dos profissionais de saúde, o paciente imunossuprimido acima de 18 anos, primeira e segunda dose, nós temos todas as vacinas aqui, a partir de 12 anos pode vim tomar também a sua dose. Os idosos que precisam tomar a terceira dose a partir de 60 anos venham aqui que nós estamos à disposição”, convocou a chefe.

Locais de vacinação – Os pontos estratégicos que funcionarão em horário estendido durante esta nova edição do mutirão são: Centro Estadual de Convivência da Família (CECF) Magdalena Arce Daou (pedestre), Centro de Centro de Convenções Prof. Gilberto Mestrinho – Sambódromo de Manaus (drive-thru), CECF Padre Pedro Vignola (pedestre), Shopping Phelippe Daou (pedestre), Studio 5 Centro de Convenções (pedestre) e Sesi Clube do Trabalhador (pedestre e drive-thru).

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) e da Fundação de Vigilância em Saúde Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), vai coordenar dois pontos estratégicos: o Sambódromo, onde há 26 postos de vacinação, e o CECF Magdalena Arce Daou, com 16 postos. Os demais pontos de vacinação da Prefeitura de Manaus devem ser consultados no site da Semsa Manaus.

Documentação – Para se vacinar, com segunda dose e dose de reforço, é necessário apresentar documento original com foto, CPF e carteira de vacinação. Para os imunossuprimidos, além dessa documentação, um laudo médico ou outro documento que comprove a condição.

Quem vai receber a primeira dose deve apresentar, obrigatoriamente, um documento oficial com foto com o número do RG, CPF, comprovante de residência (original e cópia) e Cartão de Vacina.