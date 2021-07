Testagem de Covid-19 no Terminal Rodoviário de Manaus começa nesta quinta-feira

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) inicia, nesta quinta-feira (08/07), a operação de testagens de detecção para Covid-19 no Terminal Rodoviário de Manaus. Os passageiros recém-chegados à capital serão abordados e convidados a realizar, voluntariamente e gratuitamente, exames RT-PCR e teste de antígeno.

Esse é o terceiro ponto de testagem de passageiros em Manaus. A operação conta com bases de detecção do novo coronavírus (SARS-CoV-2) no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes e no Porto de Manaus. As testagens constituem a Vigilância Genômica do Amazonas, ferramenta para análise do cenário epidemiológico de Covid-19 no Estado, incluindo o monitoramento de amostras para detectar variantes do vírus.

De acordo com o diretor-presidente da FVS-RCP, Cristiano Fernandes, o novo ponto fortalece a operação de testagens e oportuniza o monitoramento de passageiros, que transitam vindos dos municípios do interior do Estado e até de outros estados. “O novo coronavírus permanece circulando em todo o país e as testagens são ferramentas importantes para identificar os casos, isolá-los e evitar a disseminação da Covid-19”, afirma.

A coordenadora da operação de testagens e gerente da Comissão Estadual de Prevenção e Controle de Infecção em Serviços de Saúde (Ceciss/FVS-RCP), Evelyn César, explica que, caso um exame apresente resultado positivo para Covid-19, a amostra nasofaríngea segue para sequenciamento genético, realizado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz Amazônia), para identificar qual o tipo de variante do vírus. “Os testes também servem para termos ciência sobre quais variantes estão circulando no Estado”, completa Evelyn.

Operação – Até sexta-feira passada (02/07), as testagens no Porto de Manaus e no aeroporto Internacional Eduardo Gomes já somavam o número de 2.876, sendo 1.875 checados no aeroporto e 1.001. Entre os passageiros testados, cinco testaram positivo para a presença do novo coronavírus, todos identificados no aeroporto.

A operação é realizada em parceria com a secretaria municipal de Saúde (Semsa-Manaus) e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). E as coletas são analisadas pelo Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen-FVS).

Referência – A FVS-RCP é responsável pela Vigilância em Saúde do Amazonas. A instituição funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na avenida Torquato Tapajós, 4.010, Colônia Santo Antônio, Manaus. Contato telefônico da FVS-RCP (92) 3182-8550 e 3182-8551.