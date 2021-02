Teste para Covid-19 feito a partir da saliva chega a Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Em um cenário de segunda onda da pandemia de Covid-19, Manaus terá, a partir da próxima segunda-feira (15), uma nova opção em teste para identificar os casos suspeitos da doença. Desta vez de uma forma menos invasiva. A tecnologia, que já é utilizada em outros países, detecta o novo coronavírus a partir da saliva do paciente, com o uso de um ‘cotonete’. A coleta da amostra é feita sem causar nenhum incômodo e o resultado sai em até 20 minutos.

Chamado de ‘Covid Ag Oral ECO Detect’, o novo teste é considerado de triagem inicial e possui uma eficácia de 80,5% na detecção do vírus. Caso o paciente demonstre algum sintoma, a sensibilidade sobe para 94,4%, segundo a fabricante. As porcentagens estão na média dos testes rápidos já conhecidos.

“Esse novo exame de saliva é similar ao que já é realizado no nariz. A metodologia é diferente, mas o princípio e a confiabilidade no resultado são os mesmos”, afirma Sabrine Cordeiro, coordenadora farmacêutica no Grupo Tapajós, responsável pelas redes de drogarias Santo Remédio e FarmaBem, onde o Covid Ag Oral estará disponível à população.

Segundo a coordenadora, a nova tecnologia faz parte de uma série de investimentos realizados pelo Grupo Tapajós no que diz respeito aos atendimentos para covid-19.

“Recentemente, lançamos também nosso projeto de telemedicina, o que nos permitiu disponibilizar para mais de 10 mil famílias amazonenses a possibilidade de consultas gratuitas com médicos clínicos, para tratar das suspeitas de covid-19 sem sair de casa. Nesse contexto, o novo teste entra para somar com a correta orientação e tratamento da doença”, destaca Sabrine Cordeiro.

Para quem é indicado

Segundo a farmacêutica, o teste de saliva é especialmente indicado para crianças (incluindo bebês) e idosos, por ser menos incômodo, mas está liberado para qualquer idade. “Nossa observação é para os critérios técnicos na hora de realizar o exame. O teste de saliva é mais apropriado para quem já tem alguma secreção ou se encaixa nos critérios de idade (crianças e idosos)”, explica.

Quanto aos suspeitos com pouca secreção ou coriza, o mais indicado, segundo Sabrine, é realizar a coleta nasofaríngea, ou seja, pelo nariz. O motivo é uma maior confiabilidade no resultado, pelo fato de o vírus ser respiratório.

Tipos de testes e valores

Teste AG nasal: para realizar o exame rápido de antígeno, é necessário fazer o procedimento conhecido como swab nasal, ou seja, retirar secreção da mucosa das narinas. O teste é indicado para pessoas com sintomas aparentes da Covid-19 e pode ser realizado a partir dos dias iniciais de suspeita para a doença.

Valor: R$ 119,99.

Teste AG oral (saliva): neste caso, o procedimento é coletar uma determinada quantidade de saliva ou escarro via oral para detectar antígenos do coronavírus no paciente suspeito. A indicação é para crianças, idosos e pessoas com secreção aparente.

Valor: R$ 119,99.

Teste de IGG/IGM (sangue): é realizado a partir da coleta de uma gota de sangue retirada da ponta do dedo indicador, e detecta se o indivíduo já teve contato com o coronavírus. O teste é indicado para pessoas que entraram em contato direto com pessoas diagnosticadas com a Covid-19. A janela para fazer o exame é no período de 10 a 20 dias após a exposição, assintomáticas ou não.

Valor: R$ 74,99

Em janeiro, as farmácias do Grupo Tapajós registraram quase o dobro (47%) da demanda para testes da covid-19 em comparação a dezembro de 2020. A alta procura foi motivada principalmente pelo receio de contágio pós-festas de fim de ano e a preocupação com o que é considerada a segunda onda de coronavírus no Amazonas.

Onde realizar o novo teste da saliva

Abaixo você confere uma lista com endereços de farmácias onde pode encontrar o novo teste Covid Ag Oral ECO Detect.

Unidades Santo Remédio

Rua 11, n°32, conjunto Parque Tropical , bairro Parque 10 de Novembro.

Av. Tancredo neves, n°828, bairro Parque 10 de Novembro (próximo ao supermercado Veneza).

Av. Borba, nº 863, bairro Cachoeirinha (próximo ao terminal 2).

Av. Coronel Teixeira, n°5006, bairro Ponta Negra.

Av. Darcy Vargas, nº 654, bairro Parque 10 de Novembro, ao lado do Sidia.

Unidades FarmaBem

Av. Djalma Batista, ao lado do Posto 700, bairro Chapada.

Av. Senador Fabio Lucena, nº 87, bairro Japiim.

Av. Torquato Tapajós, Nº 8160 – Lote Abrahinopolis, bairro Colônia Terra Nova.

*Com informação da Assessoria de Imprensa