Trabalhadores da Educação em Manaus começam a ser imunizados contra a Covid-19

Redação AM POST

Mais de seis mil trabalhadores do ensino básico das redes municipal e federal da Educação haviam recebido, até às 14h30 desta quarta-feira, 19/5, a primeira dose da vacina contra a Covid-19. A imunização deste grupo prioritário foi orientada pelo prefeito David Almeida como forma de garantir mais segurança a esses profissionais no retorno às aulas, previsto para acontecer, de forma híbrida, no dia 31 deste mês.

A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, acompanhou o atendimento a esses profissionais no ponto de vacinação montado na Universidade Paulista (Unip), zona Centro-Sul.

“Nós estamos dando continuidade ao Plano Nacional de Imunização, com a categoria dos trabalhadores de Educação, cujo cadastro no Imuniza Manaus, até a manhã desta terça-feira, já chegava a 25 mil. Isso está sendo possível porque o prefeito David Almeida teve a sensibilidade de recorrer à Justiça Federal, para garantir a vacinação desses profissionais, a fim de que todos possam voltar às instituições de ensino onde trabalham, com tranquilidade”, disse.

A vacinação desse grupo acontecerá de forma escalonada, para evitar aglomeração nos pontos de vacinação. De quinta-feira a sábado (dias 20, 21 e 22/5), serão vacinados os que atuam no ensino básico da rede estadual. Na segunda-feira da próxima semana, 24/5, será a vez dos trabalhadores do ensino básico da rede particular e na terça-feira, 25/5, os do ensino superior estadual, federal e particular.

Segundo Shádia, embora o cadastramento não seja condição obrigatória para que recebam a vacina, o ideal é que os trabalhadores da Educação preencham as informações na plataforma “Imuniza Manaus” (https://imuniza.manaus.am.gov.br), para agilizar o atendimento nas estações de vacinação existentes nos postos.

“Nós entendemos a ansiedade desses profissionais, que precisam voltar às escolas, e querem logo se vacinar. Peço que se cadastrem e que acompanhem o agendamento feito de forma rápida, porque a vacinação já começou. É mais seguro para todos”, orientou.

A auxiliar de serviços gerais Ana Cássia Alves Siqueira, 45 anos, trabalha na escola municipal Ana Cristina Aquino de Melo, na comunidade Parque Riachuelo, bairro Tarumã, zona Oeste da cidade. Ela comemorou a oportunidade de poder tomar a vacina.

“Eu quero dizer que estou muito feliz, estou viva e já tomei a primeira dose. É uma satisfação enorme, não é todo mundo que tem esse privilégio. Agora poderemos voltar a trabalhar normalmente”, desabafou.

A professora Anik Sena, lotada na escola municipal Isabel Angarita, no bairro Japiim, zona Sul, foi ao ponto da Universidade Paulista, na avenida Mário Ypiranga Monteiro, para receber a primeira dose.

“Há 16 anos atuo na educação e penso que essa vacinação é uma vitória para nós, educadores, que temos que retornar às salas de aula. Mas que não seja só um direito nosso, mas sim de todos, para que sejam evitadas mais mortes por essa doença”, opinou.

Para receber a vacina, o trabalhador da Educação deve apresentar documento de identificação original, com foto, CPF e contracheque ou carteira de trabalho, que comprove seu vínculo com o estabelecimento de ensino (original e cópia).

A orientação é para que os profissionais priorizem a vacina contra a Covid-19 e observem o intervalo de 14 dias, para que tomem a vacina contra a Influenza, cuja campanha também está em curso. Caso algum trabalhador da rede municipal e federal não tenha comparecido nesta quarta-feira, pode se dirigir a um dos pontos de vacinação, a partir de quinta-feira, 20/5, para ser imunizado.

Vale ressaltar que nessa etapa não estão contemplados os trabalhadores de cursinhos, inclusive os de idiomas.

Calendário de vacinação

9h às 16h

Quinta a sábado, 20 a 22/5 – Ensino básico (estadual)

Segunda, 24/5 – Ensino básico (particular)

Terça, 25/5 – Ensino superior (estadual, federal e particular)

Zona Norte

Centro Estadual de Convivência da Família Padre Pedro Vignola

Rua Gandu, 119 – bairro Cidade Nova

Supermercado Coema

Avenida Torquato Tapajós, 5.890 – bairro Novo Israel

Zona Sul e Centro-Sul

Centro Cultural dos Povos da Amazônia

Avenida Silves, 2.222 – bairro Crespo

Universidade Paulista (Unip)

Avenida Mário Ypiranga Monteiro, 3.490 – bairro Parque 10 de Novembro

Zona Leste

Clube do Trabalhador do Sesi – AM

Avenida Cosme Ferreira, 7.399 – bairro São José 1

Zona Oeste

Balneário do Sesc – AM

Avenida Constantinopla, 288, conjunto Campos Elíseos – bairro Planalto

Centro de Convenções de Manaus (sambódromo)

Avenida Pedro Teixeira, 2.565, Dom Pedro – bairro Alvorada