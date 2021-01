Transporte coletivo gera aglomeração de pessoas em Manaus

Redação AM POST

Os terminais e pontos de ônibus de Manaus ficaram lotados, nesta sexta-feira (15), um dia após o governo do Amazonas decretar toque de recolher que proíbe a circulação de pessoas na capital entre 19h e 6h, como medida para o enfrentamento do novo coronavírus (Covid-19). Devido a medida, a Prefeitura de Manaus também decretou a redução de 25% das frotas dos coletivos no horário estipulado.

Entre 06h01 e 18h59, o funcionamento dos ônibus continua com a redução adotada anteriormente, ou seja, em 20%, no total da frota que atualmente é de 831 veículos.

A imagem acima mostra aglomeração de passageiros no Terminal de Integração 3 (T3), situado na zona Norte de Manaus, porém, situação parecida foi observada em outros pontos de ônibus da cidade.

Ontem (15), o Amazonas registrou o maior índice de contágios pela covid-19 em um dia com 3.816 novos casos, totalizando 223.360 casos da doença no Estado.