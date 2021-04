Última paciente transferida para Manaus durante “Operação Gratidão” recebe alta e retornará para seu estado de origem

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Com a alegria de uma nova oportunidade de vida, Wanuzia de Souza Gomes, 51, recebeu alta hospitalar, na tarde desta sexta-feira (23/04), do Hospital Delphina Aziz, referência para casos da Covid-19. A paciente foi transferida de Rondônia para Manaus durante a “Operação Gratidão”, e após todo o tratamento é a última, entre os pacientes transferidos para Manaus, a retornar ao estado de origem.

Wanuzia chegou no dia 26 de março em Manaus e foi internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Delphina Aziz, onde passou a ser acompanhada pela equipe de profissionais da unidade. Ela destaca que o atendimento que recebeu no local foi fundamental para que pudesse retornar recuperada para casa.

“O meu atendimento foi muito bom, bem atendida. Eu nunca pensei que fosse assim, muito bom mesmo, todos os colaboradores, só tenho a agradecer e muito, sou muito grata a todos que foram supercarinhosos comigo”, disse a mulher, que passou com muita alegria pelo corredor da vitória.

A paciente recuperada recebeu alta e, em breve, deverá retornar para Rondônia. No processo de transferência dos pacientes com Covid-19 de outros estados para o Amazonas, durante a “Operação Gratidão”, o Governo do Estado atuou por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS) e outras pastas que prestaram apoio assistencial e logístico.

Balanço – Com essa alta hospitalar, são 35 o total de pessoas transferidas para o Amazonas, que voltaram para o seu estado totalmente recuperadas.

