Última paciente transferida para outro estado retorna a Manaus após se recuperar da Covid-19

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

A Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) encerrou, na quinta-feira (13/05), a “Operação Vida” com o retorno da última paciente transferida para outro estado, durante período de alta taxa de ocupação dos hospitais de Manaus, por conta da segunda onda da Covid-19.

Continua depois da Publicidade

A paciente transferida, de 58 anos, retornou à capital após 55 dias internada em uma unidade de saúde em Santa Maria, município do Rio Grande do Sul.

No total, 542 pacientes foram transferidos para 16 estados, do dia 15 de janeiro a 10 de fevereiro. A operação contou com apoio do Ministério da Saúde, do Ministério da Defesa, por meio da Força Aérea Brasileira e do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass).

A secretária executiva adjunta de Políticas em Saúde da SES-AM, Nayara Maksoud, disse que a “Operação Vida” foi uma demonstração de força do Sistema Único de Saúde (SUS); e que o Amazonas também fez sua parte, quando alcançou a redução da taxa de ocupação de leitos, recebendo pacientes de outros estados com a “Operação Gratidão”.

Continua depois da Publicidade

“A ‘Operação Vida’ aconteceu no momento em que o Amazonas enfrentava a fase mais crítica da pandemia. A transferência de pacientes foi possível devido a uma forte articulação do Ministério da Saúde, FAB e Conass, onde o SUS mostrou a sua força e princípios. Após o equilíbrio de leitos, o estado realizou a ‘Operação Gratidão’, com o intuito de também contribuir com estados que se encontravam com alta taxa de ocupação e como gratidão ao que os demais estados fizeram pelo Amazonas”, explicou a secretária.