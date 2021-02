União nega pedido para agilizar vacinação em massa no Amazonas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

A Advocacia Geral da União (AGU) negou nesta sexta-feira (12) o pedido da justiça do Amazonas para que o governo federal distribua quantidades de vacinas suficientes para imunizar 70% da população de Manaus e municípios adjacentes.

Continua depois da Publicidade

“Assim, não há que se falar em atendimento diferenciado diante de uma situação em que pandemia ataca toda a nação”, diz trecho do documento.

A ação foi encaminhada à 1ª Vara Federal Cível do Amazonas pelas Defensorias Públicas estadual e da União, em razão da situação da pandemia, e contempla também as cidades de Manacapuru, Tefé, Iranduba, Itacoatiara, Parintins, Coari e Tabatinga.

Para os defensores públicos, é necessário uma ampla vacinação devido ao colapso do sistema de saúde público e privado, com a falta de leitos e oxigênio para pacientes. A imunização de 70% da população reduziria gastos, internações e mortes, com menor chance de aparecer novas variantes do coronavírus.

Continua depois da Publicidade

O Governo do Amazonas anunciou a chegada, na quinta-feira (11), de 60 mil metros cúbicos de oxigênio adquiridos pelo Ministério da Saúde no Maranhão.

Até quarta-feira, haviam sido registrados no estado mais de 287 mil contaminados e 9.452 mortos pela covid-19. Segundo a Secretaria de Saúde, as UITs públicas estão com 93% de ocupação.

Continua depois da Publicidade

*Com informações da Agência Brasil