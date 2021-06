“Vacina Amazonas” alcança marca de 50 mil doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A segunda edição do mutirão “Vacina Amazonas” atingiu a marca de 50 mil doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas em Manaus, desde às 18h desta terça-feira (29/06). A mobilização, realizada pelo Governo do Estado, em parceria com a Prefeitura, seguiu até as 18h desta quarta-feira (30/06), com três postos de vacinação funcionando sem intervalos: Arena da Amazônia, Sambódromo e Centro de Convenções Vasco Vasques.

Com a chegada de novas doses de imunizantes contra a Covid-19, na tarde desta quarta-feira, o governador Wilson Lima estendeu a vacinação para a população com 27 anos de idade ou mais.

O titular da Secretaria de Estado de Saúde, Anoar Samad, ressaltou a importância da marca histórica para o combate à pandemia no Amazonas.

“A população atendeu ao chamado, quem brilhou foi a população, desde ontem estamos aqui, com toda essa maravilhosa equipe. O governador Wilson Lima, inclusive, baixou um ano (na faixa etária da vacinação), para justamente a gente vencer essa pandemia e poder voltar à vida normal. Então todos vocês atendam o chamamento. Olha como estávamos antes e como estamos agora. Nós não vamos parar um minuto enquanto nós não vencermos essa pandemia”, destacou Samad.

Ele enfatizou, ainda, a dedicação do time de servidores estaduais divididos nos três pontos de vacinação.

“É impressionante o empenho desses servidores para poder alcançar essa meta. Fazem com amor, com dedicação, é impressionante o entusiasmo. Todos estão aqui preparados para receber vocês”, concluiu o secretário Anoar Samad.