Vacina Amazonas: Mutirões irão ocorrer em 15 postos espalhados em cinco municípios, no sábado (10/07)

Redação AM POST

Os mutirões da campanha Vacina Amazonas, anunciados pelo governador Wilson Lima para acontecer no próximo sábado (10/07), irão ocorrer em 15 postos espalhados pelas cidades de Itacoatiara, Urucará, Iranduba, Itapiranga e São Sebastião do Uatumã.

Em Itacoatiara serão oito postos, com um em modo de drive-thru na Praça da Matriz. Em Iranduba, por conta da cheia dos rios, vai funcionar um drive-thru fluvial voltado para os canoeiros.

O objetivo dos mutirões simultâneos é alcançar mais de 28 mil pessoas, a partir dos 18 anos, nas cinco cidades. Com essas novas ações, a campanha, realizada em parceria com municípios para acelerar a imunização no estado, vai totalizar 10 municípios beneficiados.

Em visita à Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas Drª Rosemary da Costa Pinto (FVS-RCP), na terça-feira (06/07), o governador Wilson Lima reforçou a importância da população procurar os postos de vacinação a serem montados nas cinco cidades.

“A vacina é a arma mais poderosa que a gente tem contra a Covid-19 e nós não podemos relaxar. No próximo fim de semana, nós estaremos em cinco municípios fazendo esse trabalho com os mutirões de vacinação. Itacoatiara, Iranduba, Urucará, São Sebastião do Uatumã e Itapiranga. E aqui faço o apelo para que as pessoas procurem os postos e façam sua imunização”, disse o governador.

Segundo Wilson Lima, a estratégia do Governo do Estado é criar um “cinturão de imunização” ao acelerar a vacinação na capital e nos municípios próximos, devido ao fluxo de pessoas vindas de outros estados e países para Manaus, especialmente por conta do Polo Industrial.

Estrutura – A programação nos municípios de Itacoatiara, Urucará, Itapiranga e São Sebastião do Uatumã inicia às 8h e segue até às 17h. Em Iranduba, o horário é das 8h às 18h.

Unindo todos os profissionais de saúde envolvidos, entre equipes da FVS-RCP, Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), prefeituras municipais e outros órgãos, a campanha contará com a atuação de 696 pessoas nos cinco mutirões. A estrutura disponibilizará 15 postos de vacinação, dos quais 9 postos para pedestres, 4 postos no modo de drive-thru, e 2 postos nas duas modalidades.

