‘Vacina ou vai preso’, diz presidente das Filipinas sobre imunização contra Covid

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

CNN

O presidente Rodrigo Duterte ameaçou prender pessoas que se recusam a ser vacinadas contra o coronavírus enquanto as Filipinas enfrentam um dos piores surtos de mortes na Ásia, com mais de 1,3 milhão de casos e mais de 23.000 mortes.

Continua depois da Publicidade

“Você escolhe vacina ou eu o colocarei na cadeia”, disse Duterte em um discurso transmitido pela televisão na segunda-feira, após relatos de baixo comparecimento em vários locais de vacinação na capital Manila.

As observações de Duterte contradizem as de seus funcionários de saúde que disseram que, embora as pessoas sejam instadas a receber a vacina Covid-19, ela era voluntária.”Não me interpretem mal, há uma crise neste país”, disse Duterte. “Estou exasperado com o fato de os filipinos não atenderem ao governo.”

Até 20 de junho, as autoridades filipinas vacinaram totalmente 2,1 milhões de pessoas, progredindo lentamente em direção à meta do governo de imunizar até 70 milhões de pessoas este ano em um país de 110 milhões.

Continua depois da Publicidade

Duterte, que foi criticado por sua abordagem dura para conter o vírus, também manteve sua decisão de não permitir a reabertura das escolas. No mesmo endereço, ele atacou o Tribunal Criminal Internacional, depois que um promotor do TPI pediu permissão ao tribunal para um inquérito completo sobre as mortes no combate às drogas nas Filipinas.

Duterte, que em março de 2018 cancelou a adesão das Filipinas ao tratado de fundação do TPI, repetiu que não cooperará com a investigação, descrevendo o TPI como “besteira”.

Continua depois da Publicidade

“Por que eu iria defender ou enfrentar uma acusação diante dos brancos. Você deve estar louco”, disse Duterte, que depois de ganhar a presidência em 2016 desencadeou uma campanha antinarcóticos que matou milhares.

Grupos de direitos humanos dizem que as autoridades executaram sumariamente suspeitos de delitos de drogas, mas Duterte afirmou que aqueles que foram mortos resistiram violentamente à prisão.

Continua depois da Publicidade

Procurado para comentar, o porta-voz do tribunal do TPI, Fadi El Abdallah, disse: “O Tribunal é uma instituição judicial independente e não comenta declarações políticas”.