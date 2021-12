Vacinação contra a covid-19 em Manaus terá 52 postos de atendimento nesta semana

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Prefeitura de Manaus vai disponibilizar, na semana de 6 a 10/12, 52 pontos para a vacinação contra a Covid-19. Na quarta-feira, 8/12, feriado em homenagem à Nossa Senhora da Conceição, Padroeira do Estado do Amazonas, as unidades da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) e os pontos estratégicos e o da feira da Banana não abrirão, mas haverá atendimento nos shoppings São José, Millenium e Phelippe Daou. Na quinta-feira, 9/12, o funcionamento volta ao normal, inclusive com o retorno dos pontos de seis shoppings.

A relação de locais e horários de atendimento pode ser consultada no site da Semsa, pelo link http://bit.ly/localvacinacovid19 e nas redes sociais da secretaria @semsamanaus, no Instagram, e Semsa Manaus, no Facebook.

De acordo com os registros do Sistema Municipal de Vacinação (SMV), até a manhã deste domingo, 5/12, 308.775 pessoas já haviam passado dos intervalos para a segunda dose indicados pelos laboratórios fabricantes, sendo 53.393 da CoronaVac; 55.277 da AstraZeneca; e 200.105 da Pfizer. O Vacinômetro municipal indicava que 152.772 pessoas ainda não tomaram a primeira dose da vacina.

A titular da Semsa, Shádia Fraxe, reforçou a necessidade da imunização coletiva para a proteção contra os danos que o novo coronavírus pode causar. “Esses números apontam que a tendência de queda vem sendo mantida, que, aos poucos, essas pessoas estão procurando nossos pontos, seja para iniciar ou para concluir o esquema vacinal com as duas doses. Também estamos avançando na dose de reforço. Mas precisamos que essa redução aconteça com mais rapidez. Nossos pontos de vacinação estão prontos para receber essa demanda. Vacinem-se, é um ato de amor a si mesmo, ao próximo, à sua cidade, seu Estado, seu país, ao mundo!”, apelou.

Para receber a primeira dose, tendo entre 12 e 17 anos, precisará estar acompanhado pelo pai, mãe, ou uma pessoa maior de 18 anos, que deverá assinar uma declaração de responsabilidade no verso da cópia do comprovante de residência. Também será necessário apresentar um documento de identidade ou certidão de nascimento, CPF ou Cartão Nacional do SUS (CNS). Quem tiver 18 anos ou mais, deve levar o documento de identidade original, com foto, CPF e o comprovante de residência, com cópia.

No caso da segunda dose, basta apresentar o documento de identificação, o CPF e a carteira de vacinação com o registro da primeira dose. Quem tiver perdido a carteirinha pode comprovar pelo aplicativo Conecte Sus, que pode ser instalado no celular.

Para a dose de reforço, as pessoas a partir de 18 anos e trabalhadores de saúde devem apresentar identidade, CPF e a carteira de vacinação com o registro das duas doses. Para os imunossuprimidos que completaram o esquema vacinal há 28 dias ou mais, além dos documentos, deve ser apresentada uma comprovação da condição de saúde cuja lista está disponível nos canais oficiais da Semsa.