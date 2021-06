Vacinação contra a Covid-19 para pessoas de 30 anos é liberada em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST*

O prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou, no início da tarde deste sábado, 26/6, a ampliação, para a população de 30 e 31 anos, da imunização contra a Covid-19. Até as 16h, as pessoas acima de 30 anos podem procurar um dos seis pontos montados pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) para receber a vacina.

Continua depois da Publicidade

“Todos os dias fazemos uma avaliação da campanha, ponderando quantitativo de doses e movimento. Temos doses suficientes para avançar e é isso que estamos fazendo. A pressa em vacinar não é só minha, é da sociedade. A vacina no braço é a garantia de mais segurança e proteção contra a Covid-19. Por isso, peço às pessoas dessas duas faixas etárias ou mais, que se dirijam aos nossos postos. Nossas equipes estão organizadas e prontas para atender. Onde tem vacina, tem a Prefeitura de Manaus”, afirmou o prefeito.

Segundo David Almeida, Manaus vive um momento diferente com a imunização contra a Covid-19. “Nossa vacinação avança, e com a maestria da Semsa podemos afirmar que a capital não vai mais passar pela terceira onda, nos preparamos para isso, temos uma saúde básica atuante, o uso de máscara e álcool em gel é uma realidade e a contaminação segue controlada”, enfatizou o chefe do Executivo municipal.

Na sexta-feira, a Semsa começou a atender a faixa de 32 anos, imunizando, também, gestantes e puérperas e trabalhadores da Forças Armadas e de Segurança e Salvamento (cujos nomes estejam nas listas oficiais encaminhadas à Semsa). Foram aplicadas mais de 13 mil doses.

Continua depois da Publicidade

No ponto que funciona no Parque do Idoso, está sendo aplicada a segunda dose de CoronaVac. A segunda dose de AstraZeneca pode ser encontrada nos demais pontos.

Para ser vacinado é necessária a apresentação de documento de identidade original com foto, CPF e comprovante de residência (original e cópia, que ficará retida para controle). Os militares devem apresentar a identidade militar e o CPF. No caso das gestantes, além de identidade e CPF, é exigido documento que comprove a gravidez (exame de sangue, ultrassonografia ou caderneta da gestante) e para as puérperas (com até 45 dias de pós-parto), declaração de nascido vivo ou certidão de nascimento da criança.

Continua depois da Publicidade

A titular da Semsa, Shádia Fraxe, solicita aos usuários que façam o cadastro no Imuniza Manaus, a fim de agilizar o atendimento. “É muito importante esse cadastro, principalmente no momento atual da campanha, quando avançamos cada vez mais nas idades da população geral. Permite que o atendimento seja bem mais rápido e, dessa forma, evita que se formem filas”, orienta.

Para fazer o cadastro, basta acessar a plataforma por meio do endereço https://imuniza.manaus.am.gov.br, escolher a opção ‘Cadastro do Cidadão’ e preencher os dados solicitados.

Continua depois da Publicidade

Shádia Fraxe sugere que antes de ir a um dos pontos para receber a vacina, seja feita uma consulta ao serviço disponibilizado pela Semsa, que mostra o movimento em cada um dos locais. “Nosso ‘Filômetro’ está disponível. É só consultar e escolher o ponto que achar melhor”, lembra a secretária.

Para consultar o serviço, é só acessar o link bit.ly/filometrovacina, identificar o posto ao qual pretende ir, verificar a situação da fila, cuja classificação é por cores e indicativo de tamanho, e, caso tenha fila grande, escolher outro local para ser vacinado.

Pontos de vacinação – das 9h às 16h

Shopping Phelippe Daou, avenida Camapuã, 2.939, Jorge Teixeira (apenas para pedestres)

Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, rua Gandu, 119, Cidade Nova (apenas para pedestres)

Studio 5 Centro de Convenções, avenida General Rodrigo Otávio Jordão Ramos, 3.555, Distrito Industrial 1 (apenas para pedestres)

Clube do Trabalhador do Sesi/AM, avenida Cosme Ferreira, 7.399, São José 1 (atendimento a pedestre e drive-thru)

Centro de Convenções (sambódromo) – avenida Pedro Teixeira, 2.565, Dom Pedro (funcionamento apenas em drive-thru)

Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, avenida Constantino Nery, 5.001, Flores (apenas para pedestres)

Parque do Idoso, rua Rio Mar, 1.324, Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul (apenas para pedestres em segunda dose de CoronaVac)