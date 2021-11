Vacinação contra a Covid em shoppings segue até domingo em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O Governo do Estado, por meio da campanha Vacina Amazonas, nesta quinta-feira (11/11), segue com a vacinação contra a Covid-19 em cinco centros comerciais (shopping centers) da capital. Os locais atenderão à população até domingo (14/11), incluindo mais dois shoppings na lista de pontos de vacinação. No primeiro fim de semana de ação nos estabelecimentos, de 4 a 7 de novembro, quase 9 mil doses foram aplicadas pelas equipes, que foram reforçadas em todos os locais.

A iniciativa segue determinação do governador Wilson Lima para ampliar as estratégias do Governo do Estado, visando alcançar pessoas que ainda não se vacinaram. Nos shoppings, são oferecidas a primeira e segunda doses do imunizante para pessoas acima de 12 anos, além da dose de reforço para pessoas que tem a partir de 50 anos e profissionais de saúde.

De acordo com a enfermeira da Fundação de Vigilância em Saúde Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), Evelyn César, a primeira semana da ação registrou grande demanda de pessoas e, por conta disso, a quantidade de equipes foi reforçada em todos os pontos de vacinação.

“As equipes foram reforçadas e a gente está com uma média de seis equipes por shopping, realizando essa ação de vacinação. Cada equipe tem cerca de cinco pessoas responsáveis, incluindo os vacinadores, então isso tem o objetivo de dar celeridade ao atendimento, expandir realmente a procura, reduzir o número de espera e, assim, fortalecer essa ação de vacinação”, explicou a enfermeira.

Atendimento – Quem procurou se vacinar à tarde gostou do atendimento preparado pelos profissionais. Mauro Willian Castro, 24, trabalha no Shopping Ponta Negra, zona oeste de Manaus, e achou o local uma opção mais fácil para receber a sua segunda dose da vacina.

“A gente trabalha muito e aqui no shopping ficou muito mais viável, muito melhor mesmo. Todo mundo é muito simpático e muito atencioso. Espero que todo mundo possa vir se vacinar, claro, dependendo da situação de cada um, mas com certeza aqui no shopping ficou muito melhor”, avaliou Willian.

Paulo Ferreira, 86, tomou a dose de reforço nesta quinta-feira no centro de compras. Ele afirma que se sente mais protegido ao garantir a vacina. “Eu me sinto um menino de 18 anos. Tenho fé que vou me livrar de muita coisa ruim e estou bem, graças a Deus, muito satisfeito. Agora estou seguro e fica melhor aqui (no shopping). Nunca tinha vindo aqui e é muito bonito”, disse.

No Sumaúma Park Shopping, na zona norte, Darlene Marques, 23, aproveitou a campanha para receber a segunda dose do imunizante. Ela afirma que o centro é mais próximo de onde mora e o Governo do Estado acertou em ampliar a vacinação para esses ambientes.

“Eu acho legal por que às vezes são lugares mais distantes e aqui é um lugar mais conhecido, que as pessoas costumam vir, então já faz as duas coisas, vem para passear, fazer as suas compras e tomar a sua vacina. Quem não veio que venha, é para se cuidar, cuidar do próximo também. Amor ao próximo e amor próprio”, enfatiza Darlene.

Postos em funcionamento nesta quinta-feira (11/11)

Horários: de quinta a sábado, das 11h às 21h; aos domingos, das 14h às 21h

1. Shopping Ponta Negra, avenida Coronel Teixeira, 5.705, bairro Ponta Negra, Piso L2 (próximo à loja Vivara)

2. Manaus Plaza Shopping, avenida Djalma Batista, 2.100, bairro Chapada, Piso 1 (ao lado da Samel)

3. Shopping Grande Circular, avenida Autaz Mirim, 6.100, bairro São José Operário, Piso L0

4. Manauara Shopping, avenida Mário Ypiranga, 1.300, bairro Adrianópolis, Piso Castanheiras (G6) (em frente à Riachuelo Casa/Carter’s)

5. Sumaúma Park Shopping, avenida Noel Nutels, 1.762, bairro Cidade Nova, Piso Japiim (1º andar), próximo à Riachuelo

Novos Postos

6. Shopping Manaus Via Norte, rua José Henrique Bento Rodrigues, 3.760, bairro Monte das Oliveiras

Início do funcionamento: sábado (13/11)

Horário: das 11h às 20h

7. Millennium Shopping, avenida Djalma Batista, 1.661, bairro Chapada

Início do funcionamento: terça-feira (16/11), com atendimento de segunda a sexta-feira

Horário: das 10h às 18h

Quem deve se vacinar

1ª Dose

> Quem tem mais de 12 anos e ainda não iniciou o esquema vacinal

> É obrigatório que o menor de idade esteja acompanhado de um responsável maior de 18 anos

2ª Dose

> Quem tomou a primeira dose da vacina e já se encontra no prazo da segunda dose.

> Astrazeneca (56 dias) – Coronavac (28 dias) – Pfizer (21 dias)

Dose de Reforço

> Pessoas a partir de 50 anos que tomaram a segunda dose ou dose única há 5 meses ou mais.

> Imunossuprimidos que tomaram a segunda dose ou dose única há 28 dias ou mais.

> Trabalhadores da saúde que tomaram a segunda dose ou dose única há 5 meses ou mais

Documentos necessários

1ª Dose – 12 a 17 anos

> Documento de identificação original com foto ou certidão de nascimento.

> CPF ou Cartão Nacional do SUS

1ª Dose – 18 anos ou mais

> Documento de identificação original com foto.

> CPF

2ª Dose – 12 a 17 anos

> Documento de identificação original com foto ou certidão de nascimento

> CPF ou Cartão Nacional do SUS

> Carteira de Vacinação

2ª Dose – 18 anos ou mais

> Documento de identificação original com foto

> CPF

> Carteira de vacinação

Dose de Reforço – Imunossuprimidos

> Documento de identificação original com foto

> CPF

> Carteira de Vacinação

> Laudo médico ou outro documento que comprove a condição – original e cópia

Dose de Reforço – A partir de 50 anos e trabalhadores da saúde

> Documento de identificação original com foto

> CPF

> Carteira de Vacinação