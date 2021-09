Vacinação contra a Covid será retomada em Manaus nesta quarta-feira (8)

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

A campanha de vacinação contra a Covid-19, que a Prefeitura de Manaus realiza desde o dia 19 de janeiro, terá cinco pontos tradicionais e mais 30 unidades da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) distribuídas por todas as zonas da cidade, atendendo nesta quarta-feira, 8/9. Em todos os locais serão oferecidas primeira (D1) e segunda (D2) doses dos imunizantes. O funcionamento será das 9h às 16h.

Haverá dez pontos na zona Norte, sendo dois estratégicos (shopping Phelippe Daou e Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola); oito na zona Sul, incluindo o Studio 5 Centro de Convenções; 12 na zona Leste, tendo o Clube do Trabalhador do Sesi como estratégico; e outros cinco na zona Oeste, contando com o Centro de Convenções do Amazonas, o sambódromo. Os endereços podem ser consultados no link https://bit.ly/38LqteB.

Para receber a primeira dose, os jovens de 12 a 17 anos devem estar, obrigatoriamente, acompanhados do pai ou mãe, ou de uma pessoa maior de 18 anos que deverá assinar declaração de responsabilidade, o que poderá ser feito no verso da cópia do comprovante de residência, a ser apresentado juntamente com um documento de identidade ou certidão de nascimento, CPF ou Cartão Nacional do SUS (CNS). O público a partir de 18 anos precisa levar o documento de identidade original, com foto, CPF e o comprovante de residência, com cópia.

No caso da segunda dose, basta apresentar a identificação, o CPF e a carteira de vacinação com o registro da primeira dose. Quem tiver perdido a carteirinha, pode comprovar a primeira pelo aplicativo Contectesus, que pode ser instalado no celular. A Semsa lembra que com o cadastro feito previamente na plataforma Imuniza Manaus, com acesso pelo link https://imuniza.manaus.am.gov.br, o atendimento no ponto de vacinação é mais fácil, porque os dados já estarão inseridos no sistema.