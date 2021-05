Vacinação contra Covid-19 é intensificada no interior do Amazonas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O Governo do Amazonas, por meio da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM) e Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), iniciou uma força-tarefa para intensificar a vacinação em municípios do interior. Com 98% das doses distribuídas para os municípios, o Estado vai coordenar ações como qualificação de pessoal e reorganização do sistema de informações sobre a imunização.

O trabalho da força-tarefa vai reforçar as ações que a FVS-AM já vem fazendo no interior. Segundo dados da Fundação, pelo menos 41 municípios do Amazonas estão com vacinação abaixo de 50% ainda na primeira dose. Entre as principais dificuldades enfrentadas estão a demora no registro de doses aplicadas no sistema e a logística de imunização por conta da enchente dos rios.

“Quando começamos a observar que muitos municípios não estavam conseguindo alcançar suas metas vacinais, começamos a destacar equipes que são compostas por membros da Secretaria Estadual de Saúde, pela FVS-AM e do Departamento de Atenção Básica da SES-AM. Uma equipe composta por todas essas secretarias, que vão, in loco, identificar quais as dificuldades e trabalhar em capacitações”, afirmou a diretora técnica da FVS-AM, Tatyana Amorim.

Além disso, a força-tarefa será deslocada para qualificar equipes de saúde e melhorar o sistema de registro da imunização por conta da dificuldade de acesso à internet em algumas localidades, além de trabalhar na intensificação de campanhas de incentivo à vacina e de informação sobre quais são grupos prioritários.

Diálogo com prefeituras

Durante o pronunciamento em live, nesta sexta-feira (28/05), o governador Wilson Lima fez pediu apoio das prefeituras para que haja celeridade da vacinação no interior do estado.

“Quero fazer aqui um apelo aos prefeitos e um alerta sobre a necessidade de agilizar esse processo de vacinação. De todas as vacinas que o estado recebeu, 98% já foram repassados para os municípios do estado. É por isso que equipes estão indo para o interior, é uma força-tarefa para fazer com que esses municípios tenham aumento nesse percentual. Tem município que está com 30% de vacinação, enquanto já poderia ter avançado, porque há doses disponíveis para que efetivamente isso aconteça”, disse o governador.

O secretário Marcellus Campêlo, da SES-AM, destacou os próximos passos da secretaria para aumentar os índices de vacinação nos municípios.

“Nesta semana, a força-tarefa do Estado do Amazonas, com a Fundação de Vigilância em Saúde, vamos reunir com o Cosems, que é o Conselho Municipal de Secretários de Saúde aqui do estado do Amazonas, para intensificarmos a ação de vacinação nos municípios”, disse.