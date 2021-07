Vacinação contra Covid-19 para pessoas a partir de 20 anos é antecipada em Rio Preto da Eva

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

O governador Wilson Lima antecipou, para este sábado (03/07), a vacinação contra a Covid-19 para pessoas com 20 anos de idade ou mais, residentes em Rio Preto da Eva (distante 57 quilômetros de Manaus). O município é o sexto a receber o mutirão “Vacina Amazonas”, uma parceria entre o Governo do Estado e as prefeituras para acelerar a vacinação e proteger contra o novo coronavírus.

“A partir de agora, você que tem 20 anos ou mais já pode procurar um dos pontos de imunização do mutirão ‘Vacina Amazonas’, no município, e se vacinar. Não deixe para depois. A vacina é a arma mais poderosa contra a Covid-19”, declarou o governador Wilson Lima.

Três pontos de vacinação foram preparados para receber a população. Um deles é o Ginásio Dayson Siqueira, situado no centro da cidade. O outro é o Ginásio Pedro Ferreira, localizado no Residencial Sebastião Ferreira da Costa. O terceiro ponto foi montado no Posto Equador, na entrada de Rio Preto da Eva, sendo este último exclusivo para sistema drive-thru.

O mutirão Vacina Amazonas superou a marca de 1,2 mil pessoas imunizadas em Rio Preto da Eva, em 4 horas de força-tarefa. A meta no município é imunizar 3 mil pessoas.

Os interessados devem apresentar documento oficial com foto, com o número do RG, CPF e comprovante de residência (original e cópia), cartão do SUS e Cartão de Vacina nos postos de vacinação. Mais de 300 servidores estaduais, de diversas secretarias, são voluntários nesse mutirão, que teve início às 8h e tem o encerramento marcado para às 17h.

Outros mutirões – A primeira edição do “Vacina Amazonas” imunizou 141 mil pessoas em Manaus. Outros dois mutirões foram realizados, simultaneamente, no dia 19 de junho, em Novo Airão e Manacapuru, quando 8,2 mil pessoas foram vacinadas. No dia 26 de junho, Parintins foi o quarto município a receber o mutirão, vacinando mais de 5 mil pessoas. No quinto mutirão realizado na capital durante 24 horas nos dias 29 e 30 de junho, 58.534 doses foram aplicadas.

Wilson Lima explicou a estratégia do Governo do Estado em criar um “cinturão de imunização” para a população dos municípios da Região Metropolitana de Manaus. “A gente faz isso porque há uma proximidade muito grande com a capital e sabemos da ligação que a capital tem com a China, com a Europa, com os Estados Unidos, em razão do Polo Industrial. Há uma necessidade de criarmos esse cinturão de imunização até para evitar que o vírus se propague para outros municípios. Então por isso a gente está fazendo essa força-tarefa e indo aos municípios”, frisou o governador.