Vacinação contra Covid de pessoas sem comorbidades gera grande movimentação em ponto de imunização em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O inicio da vacinação do público de 57 e 56 anos sem comorbidades, gerou grande movimentação no ponto de imunização localizado no estacionamento do supermercado Coema, na avenida Torquato tapajós, na Zona Norte de Manaus, nesta quinta-feira (3).

Continua depois da Publicidade

Uma grande fila de pessoas e carros se formou no local para tomar o imunizante. Nesta sexta-feira (4) será a vez da faixa etária de 55 anos sem comorbidades receber a primeira dose da vacina. Os postos abrem a partir das 9h e atendem até às 16h.

Vacinação de pessoas de 57 e 56 anos em Manaus tem movimentação intensa #AMPOST pic.twitter.com/pYKQgrv7Fe — AM POST (@portalampost) June 3, 2021 Continua depois da Publicidade

Existem seis pontos de vacinação já tradicionais montados pela prefeitura: Centro Cultural dos Povos da Amazônia, Universidade Paulista (Unip), Clube do Trabalhador do Sesi/AM, Centro de Convenções de Manaus (Sambódromo), supermercado Coema e Balneário do Sesc/AM.

Continua depois da Publicidade

Para receber a vacina, é necessário apresentar documento de identificação original com foto, CPF e comprovante de residência (original e cópia) que demonstre que o usuário é morador de Manaus.

A orientação da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) é que o público deve faça cadastro no Imuniza Manaus (https://imuniza.manaus.am.gov.br/), para garantir mais segurança no registro dos dados pessoais e agilidade na hora de se vacinar. Os que realizaram o cadastro devem acessar o sistema e escolher a opção “Consultar 1ª Dose” para saber a data e o local em que irá receber a vacina. Quem não se cadastrou poderá se dirigir ao ponto de vacinação mais próximo, com os documentos obrigatórios.