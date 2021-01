Vacinação contra covid deve começar dia 20 de janeiro, diz Pazuello

Redação AM POST

A vacinação contra a Covid no país deve começar em 20 de janeiro, conforme revelado pelo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello.

Ontem (13), em Manaus, o ministro da Saúde confirmou o uso das duas vacinas ainda em janeiro. “Nós temos duas vacinas para janeiro, muito promissoras de estarem liberadas. Todos acompanham. A vacina da Fiocruz com a AstraZeneca e a do Butantan com Sinovac. São 8 milhões de doses. Quando a Anvisa concluir a sua análise de segurança e eficácia, três, quatro dias depois nós estamos distribuindo a vacina no Brasil. Ponto. A Anvisa vai se pronunciar no dia 17. Botem aí os números para frente. Se a Anvisa alongar para o dia 20, 22, botem os números para frente. Mas é janeiro, é janeiro”, afirmou Pazuello.

O prefeito Gean Loureiro (DEM), de Florianópolis (SC), usou seu perfil no Twitter nesta quinta-feira (14) para relatar que entre os tópicos principais da reunião entre os prefeitos e o Ministério da Saúde estava a vacinação contra a Covid-19.

“Serão 8 milhões de doses [de vacina contra o coronavírus] distribuídas no Brasil”, escreveu em uma publicação. “Início previsto da vacinação é quarta-feira, dia 20, 10h em todo o território nacional.”