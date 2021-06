Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou, na noite desta terça-feira, 15/6, mais um passo no avanço da imunização contra a Covid-19, da população que mora em Manaus. Dessa vez, as pessoas com 39 e 38 anos de idade poderão ser vacinadas a partir da próxima quinta-feira, 17/6, nos pontos disponibilizados pela Prefeitura de Manaus.

“Essa é mais uma boa notícia com Manaus avançando na vacinação. É uma agenda coletiva que está sendo cumprida com muito empenho e não vamos parar, enquanto não alcançarmos todos os grupos, beneficiando a população com a imunização contra esse vírus que já ceifou muitas vidas e ainda está prejudicando famílias em todo o mundo. Estamos trabalhando e no que depender de mim, vamos sair dessa”, aponta David Almeida.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) vai se reunir com a Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), ainda nesta quarta-feira, 16/6, para organizar o calendário de vacinação e liberar as informações completas sobre os agendamentos de novos grupos por idade.

Por enquanto, as pessoas de 39 anos, nascidas de janeiro a junho, serão vacinadas na quinta-feira, 17/6. Para as de 39 anos, nascidas de julho a dezembro, a vacinação acontece na sexta-feira, 18/6, e no sábado, 19/6, é a vez da imunização das pessoas com 38 anos de idade.

No último fim de semana, o mutirão de vacinação promovido em parceria pela Prefeitura de Manaus e governo do Amazonas, teve duração de 34 horas ininterruptas, envolvendo aproximadamente 4,5 mil trabalhadores direta e indiretamente, e alcançou 141.460 pessoas, na faixa etária de 40 a 51 anos, que receberam a primeira dose da vacina AstraZeneca, da Fiocruz.

Vacinação contra Covid em pessoas de 38 a 39 anos sem comorbidades começa a partir desta quinta em Manaus#AMPOST pic.twitter.com/NGsoj0wqYf