Vacinação contra covid para crianças de 5 anos começa nesta sexta em Manaus

Redação AM POST

Com o recebimento de 14.230 novas doses de Pfizer pediátrica, a Prefeitura de Manaus abre nesta sexta-feira, 4/2, a campanha de vacinação contra a Covid-19 para as crianças de 5 anos da população em geral. Com o avanço, o município passa a contemplar a totalidade do público infantil autorizado pelo Ministério da Saúde para a imunização contra a doença.

Para receber a vacina, as crianças podem ser levadas a um dos cinco pontos estratégicos instalados pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) para o atendimento exclusivo do público de 5 a 11 anos de idade: Studio 5 Centro de Convenções, Japiim, zona Sul; parque Cidade da Criança, Aleixo, na zona Centro-Sul; Clube do Trabalhador do Sesi, São José, na zona Leste; e o Centro de Convivência Magdalena Arce Daou, no Santo Antônio, zona Oeste, com funcionamento das 9h às 16h, e o shopping Via Norte, no Monte das Oliveiras, na zona Norte, das 10h às 16h.

A vacina também está sendo oferecida em quatro unidades de ensino da Secretaria Municipal de Educação (Semed): Centro Integrado Municipal de Educação (Cime) Doutora Viviane Estrela Marques Rodella, no Lago Azul, zona Norte; Cime Senador Arthur Virgílio do Carmo Ribeiro Filho, no bairro Gilberto Mestrinho, zona Leste; Cime Josefina Rosa de Mattos Pereira de Castro, no Jorge Teixeira, zona Leste; e Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Domingos Sávio, no Alvorada, zona Oeste.

“Convidamos os pais e responsáveis a levarem suas crianças a um desses locais para receber a vacina, que é segura e representa nossa principal esperança contra a pandemia”, destaca a titular da Semsa, Shádia Fraxe, enfatizando a importância da vacinação para proteger as crianças do risco de adoecer com gravidade por Covid-19.

A secretária explica que a nova remessa da Pfizer pediátrica garantiu a ampliação da campanha porque até o momento as crianças de 5 anos só podem receber este imunizante específico. “As de 6 a 11 anos podem ser vacinadas também com a CoronaVac, que temos em estoque, e já estamos utilizando”, comenta.

Iniciada em 17/1, a vacinação do público infantil deve atingir 90% da população estimada para Manaus, que é de 260 mil crianças de 5 a 11 anos de idade. Até esta quinta-feira, 27,5 mil crianças nessa faixa etária já haviam recebido a primeira dose da vacina.

A imunização prevê duas doses, com intervalo de 28 dias entre doses, nos casos da CoronaVac, e de oito semanas para a Pfizer.

Documentos

Os documentos obrigatórios para a vacinação incluem a certidão de nascimento ou um documento de identificação original com foto; o cartão nacional do SUS ou o CPF, e a caderneta de vacinação da criança, que deve ser levada ao ponto de atendimento por um dos pais ou outro responsável maior de 18 anos.

A Semsa alerta que para ser vacinadas contra a Covid-19, as crianças não podem ter recebido nenhuma outra vacina nos últimos 15 dias, nem ter tido acometidas pela doença nos últimos 30 dias.

Mais informações sobre a vacinação infantil podem ser consultadas no site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br) e nas redes sociais oficiais da secretaria (@semsamanaus, no Instagram e Semsa Manaus, no Facebook).