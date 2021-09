Vacinação contribuiu para queda de 65% de mortes por Covid em Agosto de 2021, diz titular da SES-AM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST*

O secretário de Estado de Saúde do Amazonas, Anoar Samad, associou a redução nos óbitos, internações e novos casos de Covid-19, em agosto deste ano quando comparado ao mesmo período do ano passado, com o avanço da vacinação no Amazonas. O médico fez um apelo, nas redes sociais, para que a população que ainda não recebeu a primeira dose do imunizante ou está no prazo para receber a segunda dose, compareça aos postos de vacinação.

Continua depois da Publicidade

Conforme levantamento da SES-AM, houve queda de 65% no número de óbitos, as novas hospitalizações diminuíram 63% e os casos confirmados caíram 61%, no comparativo de agosto de 2020 com o mesmo período de 2021. Os óbitos saíram de 260 para 91; as hospitalizações reduziram de 815 para 302; e o número de casos caiu de 19.356 para 7.569.

“Observamos a queda importante em todos os comparativos. O que mudou? Qual variável temos este ano que não tínhamos no ano passado? É a vacina. Por isso, estimulem as pessoas que não se vacinaram a procurarem imediatamente os postos de vacinação das prefeituras e cumpram seu calendário de segunda dose”, reforçou o médico em suas redes sociais (Facebook e Instagram).

Nesta quarta-feira (1º/09), não foi registrado óbito em nenhum dos 62 municípios do Estado, segundo Boletim epidemiológico da Covid-19.

Continua depois da Publicidade

Ação – Os mutirões da campanha Vacina Amazonas, realizados pelo Governo do Amazonas, em parceria com as prefeituras municipais, deram um impulso na vacinação no estado. Em todo o estado, 3.314.378 doses de vacina foram aplicadas até esta quarta-feira.

Leitos – A taxa de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), por pacientes com Covid-19, nos hospitais da rede pública de Manaus, está em 30,43%, e de leitos clínicos em 26,51%. No interior, a taxa de ocupação é menor ainda, estando em torno de 1%.