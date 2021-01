Vacinação de idosos em Presidente Figueiredo começa no sábado (30)

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

A Prefeitura de Presidente Figueiredo (distante 107km de Manaus) se prepara para iniciar a imunização dos idosos do município, na faixa etária acima de 75 anos, neste sábado (30).

Conforme a prefeita do município, Patrícia Lopes, a vacinação será feita na modalidade drive-thru, na qual o idoso é vacinado no próprio veículo em frente aos postos de vacinação. “Toda a estratégia para essa etapa está sendo traçada entre os órgãos da Saúde municipal, que estão organizando as equipes fixas, equipes volantes, administrativos e logística”, adiantou ela.

Os idosos acamados ou portadores de deficiência física serão vacinados em casa, pelas equipes volantes organizadas pela Secretaria Municipal de Saúde. A Prefeitura vai divulgar nesta sexta-feira (29) cada ponto de vacinação de idosos, por meio das redes sociais e veículos de comunicação.

Até esta quinta-feira (28), o município recebeu da Fundação em Vigilância Sanitária (FVS-AM) 1.244 doses da vacina.

Listagem antecipada

A prefeita Patrícia Lopes também determinou que a lista com os nomes das primeiras 327 pessoas a serem vacinadas no município – do segmento da saúde pública – fossem entregues ao Ministério Público Estadual e à Câmara Municipal de Presidente Figueiredo. “Estamos trabalhando com transparência e sintonia com os órgãos fiscalizadores, para que não haja dúvidas sobre o processo de vacinação no município”, apontou Patrícia.

Além de enviada aos órgãos fiscalizadores, a listagem completa dos vacinados em Presidente Figueiredo vai ser disponibilizada nas redes sociais da prefeitura.

