Vacinação de servidores não imunizados das unidades de saúde da rede estadual é intensificada em Manaus

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) iniciou a intensificação da vacinação contra a Covid-19 dos servidores e profissionais nas unidades de saúde da rede estadual. A estratégia visa alcançar os servidores que ainda não receberam, principalmente, a terceira dose do imunizante, oportunizando a vacinação no local de trabalho, além de aumentar a cobertura vacinal. A primeira unidade a ofertar a vacina foi o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio, na zona leste de Manaus, nesta quarta-feira (03/11).

“Temos cerca de onze mil profissionais de saúde em nossas unidades que estão com a terceira dose atrasada. Estamos vindo para dentro das unidades, fazendo busca ativa para disponibilizar a vacina no local de trabalho. Esse é mais um avanço do Governo do Estado. Uma nova estratégia para completar o esquema vacinal e evitar uma terceira onda, vencer juntos esse momento de pandemia. Não deixe de se vacinar. Estamos montando sala de vacina dentro das nossas unidades”, afirmou o secretário de estado de saúde, Dr. Anoar Samad.

A enfermeira Amarilda Rodrigues estava feliz em receber a dose de reforço da Pfizer. Ela parabenizou a iniciativa da SES-AM, em parceria com a Prefeitura de Manaus, e falou da facilidade de ter a vacinação no ambiente de trabalho, durante o plantão.

“Vemos isso como respeito ao profissional depois de tudo o que nós passamos na pandemia. Somos gratos pela vacina estar aqui na nossa unidade. Facilita para os profissionais que estão no plantão e às vezes não tem a oportunidade de ir aos postos para se a vacinar”, afirmou.

O enfermeiro Marcos Paulo Ferreira disse que ser vacinado com três doses é a garantia de uma segurança ainda maior. “Receber a vacina é uma sensação de honra. A iniciativa do Governo do Estado foi muito positiva tendo em vista que os profissionais de saúde são os que estão na linha de frente atuando no dia a dia. Com a dose de reforço a gente fica mais protegido”, disse.

A vacina continuará sendo aplicada nos locais definidos pela Prefeitura de Manaus e também será oferecida nas demais unidades de saúde da SES-AM a partir do cronograma que está sendo elaborado pela secretaria, conforme explicou a secretária executiva adjunta de Atenção à Urgência e Emergência da SES-AM, Bruna Machado.

“Fizemos o levantamento de todas as unidades, observou-se a quantidade elevada de profissionais não vacinados e vamos ofertar a vacina em nossas unidades. A ação iniciou no João Lúcio, mas vamos trabalhar em todas as unidades. A procura foi bastante grande e nós conseguimos abarcar um número de funcionários e servidores que trabalham dentro do hospital e no Joãozinho. Está sendo muito importante esse feedback, significa que nós estamos no caminho correto, buscando os servidores nas unidades”, ressaltou a secretária.

Vacina Amazonas – Com o objetivo de ampliar a vacinação contra a Covid-19 em Manaus, o Governo do Estado realiza uma nova estratégia de imunização em shoppings centers, a partir deste final de semana (06/11 e 07/11). Equipes de saúde estarão nos estabelecimentos para aplicação de primeira e segunda dose em pessoas acima de 12 anos, além de dose de reforço para idosos e em profissionais de saúde.

A ação Vacina Amazonas, coordenada pela SES-AM, acontecerá em cinco shoppings: Manauara Shopping, Shopping Ponta Negra, Sumaúma Park Shopping, Shopping Grande Circular e Amazonas Shopping.