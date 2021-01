Vacinação dos idosos de 75 a 79 anos é antecipada em Manaus; veja novo cronograma

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

O prefeito de Manaus, David Almeida, determinou a antecipação do início da vacinação dos idosos de 75 a 79 anos contra a Covid-19 para este domingo, 31/1. A medida visa ampliar o aproveitamento das equipes de vacinação e da estrutura montada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) para o atendimento dos idosos em sistema de drive-thru e pontos fixos.

O cronograma baseado nos meses de nascimento permanece válido. Neste domingo, que será o dia 1 da vacinação dos idosos de 75 a 79 anos, devem ser atendidos os nascidos em janeiro e fevereiro. Para o grupo dos que têm a partir de 80 anos, cuja vacinação começou na última sexta-feira, o atendimento prossegue com os que nasceram em maio e junho.

Com isso, o atendimento do segundo grupo de idosos contemplados pela vacina será concluído na próxima sexta-feira, 05/02, quatro dias antes do planejamento inicial.

Os locais de vacinação, com a modalidade drive thru e ponto fixo, são o Complexo de Exames do Detran (zona Norte), estacionamento da Universidade Paulista (Unip) (zona Sul), balneário do Sesc (zona Oeste), Clube do Trabalhador do Sesi (Zona Leste) e Shopping Phelippe Daou (zonas Norte e Leste).

Não é necessário que o idoso resida na mesma área de localização dos postos de vacinação, podendo optar por qualquer um deles. “Queremos que a população seja atendida com conforto e de forma segura e eficiente, no posto que achar mais conveniente”, destaca a secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe.

As doses da vacina AstraZeneca recebidas pelo município de Manaus na segunda remessa de imunizantes enviada pelo Ministério da Saúde ao Amazonas foram destinadas à cobertura de 100% dos idosos de 80 anos e mais, 100% dos idosos de 75 a 79 anos e 37% dos idosos de 70 a 74 anos (acamados, os portadores de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), Insuficiência Renal Crônica, diabetes (insulina dependente) e os que têm obesidade (IMC >40), além dos transplantados e imunossuprimidos).

Veja novo calendário de vacinação dos idosos de 74 até 79 anos:

Dia 31/01: 75 a 79 anos nascidos em janeiro ou fevereiro

Dia 01/02: 75 a 79 anos nascidos em março ou abril

Dia 02/02: 75 a 79 anos nascidos em maio ou junho

Dia 03/02: : 75 a 79 anos nascidos em julho ou agosto

Dia 04/02: 75 a 79 anos nascidos em setembro ou outubro

Dia 05/02: 75 a 79 anos nascidos em novembro ou dezembro