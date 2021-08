Vacinados contra Covid deixam bilhetes de agradecimento em painel montado no Vasco Vasques em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O posto de vacinação do Centro de Convenções Vasco Vasques, em mais uma edição do mutirão Vacina Amazonas, iniciado neste sábado (28/08), está contando com um painel especial, onde a população vacinada pode deixar mensagens de emoção e agradecimento após receber uma dose de esperança da vacina contra a Covid-19. A ideia surgiu para dar essa oportunidade à população e para que os servidores saibam qual o sentimento das pessoas após serem atendidas.

Continua depois da Publicidade

“Nós, os profissionais da saúde, que realizamos de forma integrada com outras secretarias o Vacina Amazonas, sabemos que estamos escrevendo um momento na história. A ideia dessa edição é que o próprio usuário possa fazer o registro com suas próprias palavras. Qual o sentimento do usuário com a oportunidade de poder estar se vacinando? Fica aqui, no painel, o registro real do que o usuário está sentindo”, explicou a secretária executiva adjunta de Políticas em Saúde da Secretaria de Saúde do Estado (SES-AM), Nayara Maksoud, uma das coordenadoras do posto de vacinação do Vasco Vasques.

Ainda segundo a secretária, o painel se torna uma forma de incentivo aos servidores. “A gente vê muito agradecimento a Deus pela vacina, nós estamos vendo recados em que eles falam: se vacine. Vacina salva vidas! Obrigado pela oportunidade, agradecendo os profissionais de saúde do Amazonas por toda essa ação que está acontecendo. No momento esses são os mais relevantes recados que estamos vendo”, destacou Nayara.

Em mais de seis horas de vacinação, cerca de 80 recados já haviam sido deixados no painel.

Continua depois da Publicidade

Estrutura – O Centro de Convenções Vasco Vasques é um posto de vacinação exclusivo para pedestres, montado pelo Governo do Estado, contando com cerca de 500 servidores trabalhando no local, divididos em 51 pontos de atendimento.

O acesso ao local acontece pela avenida Coronel Pedro Teixeira, na zona centro-sul da capital. Para se vacinar, é obrigatória a apresentação de documento de identificação com foto, CPF e o cartão de vacinação com registro da aplicação da primeira dose.

Continua depois da Publicidade

Além do Vasco Vasques, a Arena da Amazônia e o Sambódromo, ambos na modalidade drive-thru, vão atender a população até as 18h deste domingo (29/08), para aplicação da segunda dose entre a população maior de 40 anos, que tenha recebido a primeira dose até o dia 28 de junho.