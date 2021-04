Vacinas prestes a vencer devem ser aplicadas imediatamente no AM, determina juíza

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A juíza federal Jaiza Fraxe, da 1ª Vara Federal Cível do Amazonas, determinou a imediata aplicação de 3.425 doses de vacina contra a covid-19, que vencerão na próxima sexta-feira (30). Segundo a decisão, os municípios do Amazonas com vacinas perto de passar da validade devem aumentar os esforços para a imunização.

Além disso, a juíza determinou que as doses restantes devem ser aplicadas em professores da rede pública que estiverem trabalhando e em policiais militares.

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) negou que tenha 3.452 doses de vacina contra covid prestes a vencer.

Em nota, a Fundação esclareceu que apenas 250 doses, a serem aplicadas em dez municípios, estão com previsão de vencimento para o dia 30 de abril.

Leia nota na íntegra

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), esclarece nesta terça-feira (27), que tem 250 doses a serem aplicadas em dez municípios do Amazonas, com o vencimento previsto para 30 de abril.

A programação desses municípios é aplicar as doses remanescentes em ações programadas para esta quarta-feira (28/04). A FVS informa ainda que realiza o monitoramento diário da aplicação de vacinas, inclusive os prazos de validade, junto às secretarias municipais de saúde. E está presente com equipe técnica para acelerar o processo de vacinação no interior do Estado.