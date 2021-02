Variante peruana da Covid-19 é encontrada pela primeira vez no Brasil

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Mais uma variante do covid-19 foi identificada em solo brasileiro. Desta vez, trata-se da linhagem peruana C.14, que foi sequenciada e identificada pelo Lacen-BA (Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia) em um viajante que aportou em Salvador de navio, em fevereiro. A informação foi divulgada pelo laboratório na noite de ontem.

De acordo com a Sesab (Secretaria de Saúde do Estado da Bahia), este foi o primeiro caso da nova variante confirmado em circulação no Brasil.

Segundo a infectologista Clarissa Cerqueira, os profissionais de saúde precisam de mais tempo observando essa variante para afirmar se ela é mais agressiva ou tem uma taxa maior de contágio em relação às identificadas anteriormente.

“É algo realmente muito recente. Não tem nada descrito na literatura sobre o comportamento das pessoas que são infectadas por essa cepa. Cabe a nós manter as medidas de proteção que valem para todas as cepas que estão circulando. Cabe a cada um de nós a noção da importância das medidas de prevenção, de evitar aglomerações, utilizar as máscaras de proteção e higienizar as mãos”, disse ela.

Esta é a terceira cepa do vírus Sars Cov 2 identificada pelo Lacen-BA em um ano. O laboratório já havia encontrado 11 casos da variante de Manaus, conhecida como P.1, e um registro de transmissão comunitária da variante B.1.1.7, proveniente do Reino Unido.

Em nota divulgada pela Sesab, a diretora do Lacen-BA, Arabela Lima, explica que os estudos foram realizados em genomas completos de 112 amostras de diversas regiões geográficas da Bahia. “As amostras eram provenientes de indivíduos com sintomas clínicos característicos, como dificuldade de respirar, muito cansaço, síndrome respiratória aguda grave e pneumonia”.

Nas últimas 24 horas, foram registrados 5.025 casos de covid-19 na Bahia. Segundo a Sesab, o estado contabilizou o maior número de pacientes internados em UTIs de covid-19 pelo quinto dia consecutivo. São 915 pacientes adultos e pediátricos em estado grave ocupando leitos no estado. O boletim divulgado na noite de ontem registrou 66 mortes pela doença, e o número total de óbitos pelo vírus na Bahia, desde o início da pandemia, é de 11.320.

Fonte: UOL