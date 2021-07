Vasco Vasques foi ponto com mais vacinados durante viradão de 24 horas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques foi o ponto do segundo viradão do “Vacina Amazonas”, em Manaus, com o maior número de pessoas, a partir de 27 anos, imunizadas com a 1ª dose da vacina contra a Covid-19, em 24 horas, superando em 19,21% a quantidade de imunizados no primeiro mutirão da capital.

No intervalo de 24 horas, entre as 18h da terça-feira (29/06) e as 18h de quarta-feira (30/06), o Vasco Vasques registrou a vacinação de 11.318 pessoas. Enquanto na primeira edição do “Vacina Amazonas”, 9.494 doses foram aplicadas no local, em 32 horas de funcionamento do viradão, que ocorreu nos dias 12 e 13 de junho.

Uma das coordenadoras da ação de vacinação no Vasco Vasques, a secretária adjunta de Políticas de Saúde da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), Nayara Maksoud, enfatizou que com a grande adesão do público foram ampliados os postos de vacinação de 30 para 38. Ela ressaltou que o sucesso da ação é resultado do trabalho e da dedicação de mais de 500 voluntários, entre vacinadores, registradores, apoio, logística.

“O Vasco Vasques se mostrou um ponto muito estratégico para os pedestres. Desde o primeiro momento do “Vacina Amazonas”, nós os acolhemos com toda alegria e com a vontade de fazer cada vez melhor. O número de doses aplicadas no Vasco Vasques é resultado de um trabalho intersetorial de várias secretarias do Governo do Estado, em parceria com a Prefeitura de Manaus, somado à competência técnica pode levar bons resultados em mais um mutirão de vacinação”, afirmou a secretária da SES-AM.

Balanço – O segundo viradão “Vacina Amazonas” na capital registrou 58.534 doses aplicadas em 24 horas. Para o mutirão, foram montados mais de 80 postos no Sambódromo, Arena da Amazônia e no Vasco Vasques, totalizando 29.667 pessoas imunizadas. Somado às doses aplicadas nos postos da Prefeitura de Manaus, que funcionaram no horário habitual, o mutirão alcançou 88.534 pessoas em Manaus.

Mutirão – O próximo município a receber a ação, realizada pelo Governo do Amazonas em parceria com as prefeituras municipais, será Rio Preto da Eva, com a vacinação da população a partir de 25 anos no próximo sábado (03/07). A primeira edição do “Vacina Amazonas” imunizou 141 mil pessoas em Manaus. Outros dois mutirões foram realizados, simultaneamente, no dia 19 de junho, em Novo Airão e Manacapuru, quando 8,2 mil pessoas foram vacinadas. No dia 26 de junho, Parintins foi o quarto município a receber o mutirão, vacinando mais de 5 mil pessoas.