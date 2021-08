Veja endereços dos 13 pontos de vacinação abertos neste sábado em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A campanha de vacinação contra a Covid-19 segue, neste sábado, 7/8, em 13 pontos de atendimento, da Prefeitura de Manaus, distribuídos em todas as zonas da capital. Além dos quatro grandes pontos estratégicos (Sesi, sambódromo, Studio 5 e shopping Phelippe Daou), que funcionam de 9h às 16h, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) vai manter a aplicação de primeira e segunda doses em nove Unidades Básicas de Saúde (UBS), abertas das 8h às 12h, para receber o público de 18 anos ou mais.

A titular da Semsa, Shádia Fraxe, convoca os jovens e as pessoas das faixas etárias mais avançadas que, por algum motivo não se vacinaram, a comparecerem neste sábado a um dos locais de vacinação. “Com o recebimento de mais de 50 mil doses de Pfizer, temos vacina o suficiente para atender a população, inclusive em um ritmo mais acelerado do que o registrado na última semana”, destaca a secretária.

Shádia acrescenta que a promessa do prefeito David Almeida, de chegar ao público de 18 anos até o final de agosto foi alcançada antes do tempo, e agora o foco é alcançar a meta de imunizar, ao menos 90% da população vacinável, conforme orienta o Ministério da Saúde.

“Estamos em 87% de vacinados com a primeira dose ou com dose única e, destes, 27% estão com o ciclo vacinal completo. Estamos aguardando os 3% restantes para receber a dose 1”, convida a secretária, ressaltando também a importância do retorno aos postos para a segunda dose.

Apesar de ser uma das capitais com menor índice de faltosos para a dose 2, aproximadamente 30 mil pessoas estão em atraso para completar o esquema vacinal em Manaus. A segunda dose está disponível em todos os pontos de vacinação e deve ser tomada no prazo de 28 dias, no caso da CoronaVac, ou de 84 dias, válidos para quem foi vacinado com a Pfizer ou a AstraZeneca. Os que ultrapassarem o intervalo recomendado também podem receber a segunda dose e completar, mesmo com atraso, o ciclo de duas doses.

Para saber a data em que deve receber a dose 2, o usuário pode acessar o Imuniza Manaus (https://imuniza.manaus.am.gov.br), na opção “Consultar 2ª Dose”, ou seguir a data limite indicada no cartão de vacinação.

Quem for se vacinar neste sábado não deve esquecer de levar documento de identificação original, com foto, CPF e comprovante de residência, com cópia. Quem for tomar a segunda dose, deve levar identidade, CPF e o cartão de vacinação onde consta o registro da primeira dose.

A Semsa orienta que os usuários façam previamente seu cadastro no Imuniza Manaus, em “Cadastro do Cidadão” e que consultem o Filômetro (bit.ly/filometrovacina) para verificar o movimento nos pontos de vacinação e optar pelos que estão com o fluxo menor.

Locais

Norte

9h às 16h

Shopping Phelippe Daou

Avenida Camapuã, 2.939 – Cidade de Deus

Somente para pedestre

8h às 12h

UBS Augias Gadelha

Rua A, 15, conjunto Ribeiro Junior – Cidade Nova

UBS Sálvio Belota

Rua Samambaia, 786 – Santa Etelvina

UBS Balbina Mestrinho

Rua Major Silvério J. Nery, 170, núcleo 3 – Cidade Nova

8h às 17h

Clínica da Família Carmen Nicolau

Rua Santa Tereza D’Ávila, s/nº – Lago Azul

Sul

9h às 16h

Studio 5 – Centro de Convenções

Avenida Rodrigo Otávio, 3.555 – Distrito Industrial I

Somente para pedestre

Leste

9h às 16h

Sesi – Clube do Trabalhador

Avenida Cosme Ferreira, 7.399 – São José I

Ponto para pedestre e drive-thru

8h às 16h

UBS Alfredo Campos

Avenida Cosme Ferreira, s/nº – Zumbi dos Palmares

UBS Amazonas Palhano

Rua Antônio Matias, s/nº – São José Operário

UBS Leonor Brilhante

Avenida Autaz Mirim, s/nº – Tancredo Neves

Oeste

9h às 16h

Sambódromo

Avenida Pedro Teixeira, 2.565 – Dom Pedro

Ponto para pedestre e drive-thru

8h às 12h

UBS Deodato de Miranda Leão

Avenida Presidente Dutra, s/nº – Glória

UBS Leonor de Freitas

Avenida Brasil, s/nº – Compensa II