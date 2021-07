Veja locais de vacinação contra Covid para o público de 18 anos nesta quarta (21) em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

O público de 18 anos começa a ser vacinado contra a Covid-19 nesta quarta-feira, 21/7, a partir das 9h, quando a Prefeitura de Manaus retoma a aplicação de primeira dose em 12 pontos de atendimento, que funcionarão até as 16h e em mais outros três, que terão o funcionamento estendido até a meia-noite. Além de atender uma nova idade, a última prevista atualmente pelo Plano Nacional de Operacionalização, o município vai oferecer aos remanescentes das demais faixas etárias e também àqueles que já estão no prazo para o recebimento da segunda dose.

“Nosso planejamento era oferecer a vacina em 13 pontos, mas com o repasse programado de mais 100 mil doses, além das 25 mil recebidas nesta terça-feira, teremos uma intensificação do atendimento, acelerando a vacinação na capital e, mais uma vez, dando um exemplo para o país do nosso compromisso com a organização e a celeridade dessa campanha”, observa o prefeito David Almeida, que na segunda-feira já havia anunciado a abertura da imunização para os jovens de 18 anos, colocando o município entre as primeiras capitais a concluir o chamamento do público por idade.

Dos 15 locais de vacinação, sete são grandes pontos estratégicos e oito são Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e centros de apoio, distribuídos em todas as zonas geográficas, para facilitar o acesso da população. O Centro de Convenções de Manaus (sambódromo), o Centro de Convenções Vasco Vasques e a Arena da Amazônia funcionarão das 9h até a meia-noite, sem intervalo, e os demais pontos, das 9h às 16h. Todos estarão abertos nesta quarta e na quinta-feira, 22/7.

O atendimento para a sexta-feira, 23/7, deve ser mantido em somente quatro pontos (shopping Phelippe Daou, Centro de Convivência Padre Pedro Vignola, Studio 5 e Sesi Clube do Trabalhador) e em horário diferenciado, das 13h às 17h.

“É uma previsão, que será confirmada apenas se o total de doses disponíveis não for esgotado nesses dois dias de intensificação”, explica a titular da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Shádia Fraxe.

A secretária destaca a importância do comparecimento de todos os que ainda não tomaram a primeira dose da vacina e reforça o chamamento das pessoas que já estão no prazo para receber a segunda dose, que é de 28 dias para quem tomou CoronaVac e de 84 dias para quem tomou a Pfizer ou a AstraZeneca.

“Os postos estarão preparados para aplicar primeira e segunda doses, portanto, as pessoas já vacinadas devem verificar se já completaram o intervalo para receber a segunda dose”, salienta Shádia.

Quem for a um dos postos para receber a primeira dose, não deve esquecer de levar um documento de identidade original com foto, o CPF e o comprovante de residência (original e cópia). Quem tiver acesso à internet, também deve fazer previamente seu cadastro no site Imuniza Manaus (https://imuniza.manaus.am.gov.br/), uma forma de reduzir o tempo de atendimento nos postos de atendimento. Para quem for receber a segunda dose, é obrigatória a apresentação do documento de identidade e CPF, além da carteira de vacinação.

De acordo com dados da Divisão de Imunização (Divim) da Semsa, da população estimada de 1,4 milhão de pessoas de 18 anos ou mais, residentes em Manaus, 75% já receberam a primeira dose contra a Covid-19 nesses seis primeiros meses da campanha.

“Aproximadamente 427 mil pessoas ainda devem ser vacinadas, se considerarmos o total estimado pelo IBGE”, avalia a chefe da Divim, Isabel Hernandes. Segundo ela, apenas no grupo de 18 anos são esperadas 41 mil pessoas.

Pontos de vacinação – das 9h às 16h

Norte

Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola

Rua Gandu, 119 – Cidade Nova

Somente para pedestre

Shopping Phelippe Daou

Avenida Camapuã, 2.939 – Cidade de Deus

Somente para pedestre

UBS Arthur Virgílio

Travessa 10, 3.015 – Amazonino Mendes

UBS Sálvio Belota

Rua Samambaia, 786 – Santa Etelvina

Sul

Studio 5 – Centro de Convenções

Avenida Rodrigo Otávio, 3.555 – Distrito Industrial I

Somente para pedestre

UBS Nilton Lins

Avenida Professor Nilton Lins, 3.259 – Flores

Leste

SESI – Clube do Trabalhador

Avenida Cosme Ferreira, 7.399 – São José I

Ponto para pedestre e drive-thru

UBS Guilherme Alexandre

Rua Nova República, 575 – Colônia Antônio Aleixo

UBS Platão Araújo

Rua Antônio Lisboa, s/nº – Puraquequara

UBS Gebes de Medeiros

Rua Pirarucu, 1.000 – Jorge Teixeira

UBS Amazonas Palhano

Rua Antônio Matias, s/nº – São José 2

Oeste

Centro de Convivência Magdalena Arce Daou

Avenida Brasil, s/nº – Santo Antônio do Içá

Pontos de vacinação – das 9h à meia-noite

Oeste

Sambódromo

Avenida Pedro Teixeira, 2.565 – Dom Pedro

Somente drive-thru

Centro de Convenções Vasco Vasques

Avenida Constantino Nery, 5.001 – Flores

Somente pedestre

Arena da Amazônia

Avenida Constantino Nery, 5.001 – Flores

Somente drive-thru